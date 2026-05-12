Pengukuhan Guru Besar UMJ Angkat Isu Ketergantungan Digital hingga AI

Ilustrasi: UMJ. (Istimewa)
JawaPos.com — Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengukuhkan dua guru besar baru dalam Sidang Terbuka Senat di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Selasa (13/5/2026). Dua guru besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Diah Andika Sari, M.Pd., dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prof. Ir. Nelfiyanti, S.T., M.Eng., Ph.D., dari Fakultas Teknik.
Dalam sambutannya, Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod menyoroti tantangan perguruan tinggi di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), termasuk menurunnya jumlah guru besar baru di lingkungan UMJ dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada 2023 ada delapan guru besar, 2024 tujuh guru besar, dan 2025 empat guru besar. Sementara hingga 2026 belum ada penambahan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan UMJ tetap mendorong dosen mencapai jabatan akademik tertinggi tersebut. Saat ini, kata dia, UMJ memiliki lebih dari 90 dosen dengan jabatan lektor kepala.
Ma’mun juga menyoroti tema orasi ilmiah kedua profesor yang dinilai relevan dengan persoalan pendidikan dan teknologi saat ini.
Menurutnya, orasi Prof. Diah membahas keresahan orang tua terhadap anak yang semakin bergantung pada teknologi digital. Sementara Prof. Nelfiyanti menekankan bahwa perkembangan teknologi seharusnya meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan manusia.
Baca Juga:Eks Dirjen Kemendikbudristek Sebut Pengadaan Chromebook Era Nadiem Upaya Transformasi Digital Pendidikan Terbesar
“Ini bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi dosen-dosen UMJ lainnya,” katanya.
Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah III, Tri Munanto, mengatakan tantangan perguruan tinggi ke depan semakin kompleks, mulai dari perkembangan AI hingga tuntutan relevansi lulusan dengan dunia kerja.
“Gelar guru besar bukanlah garis finis, tetapi membawa tanggung jawab moral yang lebih besar,” ujarnya.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi