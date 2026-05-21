UNUSA dan KCGI Jepang Siapkan Transformasi Pendidikan Berbasis AI, dari SKS Digital hingga Riset Global

JawaPos.com — Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) menjajaki kolaborasi internasional bersama Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) Jepang untuk pengembangan Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi pendidikan tinggi di Surabaya. Kerja sama ini membuka peluang pemanfaatan AI untuk pengakuan kredit akademik, distribusi pengetahuan digital, hingga pertukaran mahasiswa dan dosen dalam mendukung SDGs poin ke-17 tentang kemitraan global.

Komitmen internasional tersebut diwujudkan melalui penjajakan kerja sama yang berlangsung di ruang rapat lantai 8 Gedung Tower UNUSA Kampus B.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan guest lecturer bertema “AI Architecture in Higher Education” di Auditorium UNUSA lantai 9.

Bagaimana AI Mulai Mengubah Sistem Pendidikan Tinggi?

Dalam pemaparannya, Mr. Ananda Nepal menjelaskan perkembangan Artificial Intelligence (AI) mulai mengubah sistem pendidikan tinggi di berbagai negara.

Salah satu konsep yang mendapat perhatian ialah pengakuan kredit akademik melalui pembelajaran mandiri berbasis sertifikat digital atau “independent study”.

Mahasiswa disebut tidak lagi hanya memperoleh kompetensi dari ruang kelas formal kampus.

Mereka kini bisa belajar dari berbagai platform global seperti Coursera, edX, maupun pelatihan industri profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurut Mr. Ananda Nepal, sertifikat digital yang dimiliki mahasiswa nantinya dapat diverifikasi menggunakan sistem berbasis AI.