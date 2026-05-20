INAPA 2026 slSoroti Pergeseran Industri Otomotif ke Transportasi Publik

JawaPos.com - Presiden Direktur PT Global Expo Management (GEM Indonesia) Baki Lee mengatakan transformasi industri otomotif Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi, tetapi mulai bergerak menuju pengembangan ekosistem transportasi publik, kendaraan komersial, logistik, dan mobilitas berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Baki saat pembukaan INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

“Transformasi industri otomotif Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi, tetapi juga bergerak menuju pengembangan ekosistem transportasi publik, kendaraan komersial, logistik, dan mobilitas berkelanjutan,” kata Baki.

Ia mengatakan, penyelenggaraan acara ini menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi, logistik, infrastruktur, dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Pameran yang berlangsung pada 20-22 Mei 2026 itu menghadirkan lebih dari 1.500 perusahaan global dan ditargetkan menarik lebih dari 45 ribu profesional industri dari sektor otomotif, kendaraan listrik, transportasi publik, logistik, aftermarket, hingga kendaraan niaga.

Baki mengatakan pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan teknologi dan inovasi terbaru, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pelaku industri dalam membangun kolaborasi dan peluang bisnis.

“Hari ini kami bangga dapat menghadirkan salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara untuk industri otomotif dan logistik, khususnya sektor bus, coach, serta aftermarket otomotif,” ujarnya.