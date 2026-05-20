Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 21 Mei 2026 | 00.33 WIB

INAPA 2026 slSoroti Pergeseran Industri Otomotif ke Transportasi Publik

Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee dalam pembukaan INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Adimas Raditya) - Image

Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee dalam pembukaan INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Adimas Raditya)

JawaPos.com - Presiden Direktur PT Global Expo Management (GEM Indonesia) Baki Lee mengatakan transformasi industri otomotif Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi, tetapi mulai bergerak menuju pengembangan ekosistem transportasi publik, kendaraan komersial, logistik, dan mobilitas berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Baki saat pembukaan INAPA 2026 dan Busworld Southeast Asia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

Transformasi industri otomotif Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada kendaraan pribadi, tetapi juga bergerak menuju pengembangan ekosistem transportasi publik, kendaraan komersial, logistik, dan mobilitas berkelanjutan,” kata Baki.

Ia mengatakan, penyelenggaraan acara ini menunjukkan pertumbuhan sektor transportasi, logistik, infrastruktur, dan mobilitas berkelanjutan di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Pameran yang berlangsung pada 20-22 Mei 2026 itu menghadirkan lebih dari 1.500 perusahaan global dan ditargetkan menarik lebih dari 45 ribu profesional industri dari sektor otomotif, kendaraan listrik, transportasi publik, logistik, aftermarket, hingga kendaraan niaga.

Baki mengatakan pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan teknologi dan inovasi terbaru, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pelaku industri dalam membangun kolaborasi dan peluang bisnis.

“Hari ini kami bangga dapat menghadirkan salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara untuk industri otomotif dan logistik, khususnya sektor bus, coach, serta aftermarket otomotif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan ekosistem transportasi publik dan kendaraan komersial dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan distribusi logistik dan mobilitas perkotaan yang efisien serta rendah emisi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Transformasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang - Image
Opini

Transformasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Selasa, 5 Mei 2026 | 16.55 WIB

Kehidupan Berubah Menjadi Lebih Menyenangkan: 4 Zodiak Ini Mengalami Transformasi Besar Sebelum Akhir Maret 2026 - Image
Zodiak

Kehidupan Berubah Menjadi Lebih Menyenangkan: 4 Zodiak Ini Mengalami Transformasi Besar Sebelum Akhir Maret 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 15.30 WIB

Prabowo Optimistis Transformasi Swasembada Pangan dan Energi Mampu Hadapi Krisis Global - Image
Nasional

Prabowo Optimistis Transformasi Swasembada Pangan dan Energi Mampu Hadapi Krisis Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 05.16 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore