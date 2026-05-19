Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 13.12 WIB

Baru, Inovatif, dan Festive! LIMA Luncurkan IP Baru UNIFEST 2026

LIMA UNIFEST 2026 berlangsung pada 15–22 Mei 2026 di Ubaya Sport Center. (Istimewa) - Image

LIMA UNIFEST 2026 berlangsung pada 15–22 Mei 2026 di Ubaya Sport Center. (Istimewa)

JawaPos.com - Liga Mahasiswa (LIMA) resmi meluncurkan IP (Intellectual Property) terbaru bertajuk LIMA UNIFEST 2026. Program kolaborasi perdana ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman festival kampus yang lebih segar, inklusif, dan meriah bagi mahasiswa di Indonesia.

Peluncuran LIMA UNIFEST 2026 menjadi langkah baru LIMA dalam menghadirkan standar berbeda di dunia festival kampus. Tidak hanya sekadar kompetisi, UNIFEST hadir sebagai transformasi festival yang menggabungkan aksi, kolaborasi, hiburan, dan selebrasi dalam satu rangkaian acara.

Event ini akan berlangsung pada 15–22 Mei 2026 di Ubaya Sport Center, dengan konsep modern dan atmosfer penuh semangat anak muda yang diharapkan mampu menjadi pusat perhatian mahasiswa selama satu pekan penuh.

Mengusung jargon #SemuaBisaMain, LIMA UNIFEST 2026 membawa semangat inklusivitas dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh mahasiswa lintas fakultas. Program ini dirancang untuk menghilangkan batas konvensional antara kompetisi dan hiburan, sekaligus menciptakan ruang kebersamaan bagi seluruh civitas akademika.

Direktur Utama LIMA Junas Miradiarsyah mengatakan, UNIFEST hadir sebagai inovasi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh LIMA.

”Kami ingin menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Lewat UNIFEST 2026, kami membawa semangat baru yang lebih inklusif. Ini adalah perayaan di mana setiap mahasiswa bisa bersinar dengan caranya sendiri,” ujar Junas.

LIMA UNIFEST 2026 juga menjadi momentum kolaborasi perdana antara LIMA dan sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. Konsep acara dirancang lebih inovatif, dinamis, dan dekat dengan budaya anak muda masa kini.

Selama satu minggu pelaksanaan, mahasiswa dari berbagai fakultas akan menunjukkan kreativitas, solidaritas, dan kekompakan mereka dalam sebuah festival yang diprediksi menjadi salah satu event kampus paling ikonik tahun ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kunjungi Kebun Kita Malaysia, Mahasiswa Biologi ITS Selami Pertanian Berkelanjutan Berbasis Zero Waste - Image
Pendidikan

Kunjungi Kebun Kita Malaysia, Mahasiswa Biologi ITS Selami Pertanian Berkelanjutan Berbasis Zero Waste

Jumat, 15 Mei 2026 | 22.46 WIB

Hadirkan Leader’s Wisdom, Mahasiswa Diajak Belajar Langsung dari Pemimpin Industri - Image
Pendidikan

Hadirkan Leader’s Wisdom, Mahasiswa Diajak Belajar Langsung dari Pemimpin Industri

Jumat, 15 Mei 2026 | 02.14 WIB

Potensi Bahaya Tersembunyi Pada Mahasiswa Kesehatan di Indonesia - Image
Opini

Potensi Bahaya Tersembunyi Pada Mahasiswa Kesehatan di Indonesia

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.29 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore