Baru, Inovatif, dan Festive! LIMA Luncurkan IP Baru UNIFEST 2026

LIMA UNIFEST 2026 berlangsung pada 15–22 Mei 2026 di Ubaya Sport Center. (Istimewa)
JawaPos.com - Liga Mahasiswa (LIMA) resmi meluncurkan IP (Intellectual Property) terbaru bertajuk LIMA UNIFEST 2026. Program kolaborasi perdana ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman festival kampus yang lebih segar, inklusif, dan meriah bagi mahasiswa di Indonesia.
Peluncuran LIMA UNIFEST 2026 menjadi langkah baru LIMA dalam menghadirkan standar berbeda di dunia festival kampus. Tidak hanya sekadar kompetisi, UNIFEST hadir sebagai transformasi festival yang menggabungkan aksi, kolaborasi, hiburan, dan selebrasi dalam satu rangkaian acara.
Event ini akan berlangsung pada 15–22 Mei 2026 di Ubaya Sport Center, dengan konsep modern dan atmosfer penuh semangat anak muda yang diharapkan mampu menjadi pusat perhatian mahasiswa selama satu pekan penuh.
Mengusung jargon #SemuaBisaMain, LIMA UNIFEST 2026 membawa semangat inklusivitas dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh mahasiswa lintas fakultas. Program ini dirancang untuk menghilangkan batas konvensional antara kompetisi dan hiburan, sekaligus menciptakan ruang kebersamaan bagi seluruh civitas akademika.
Direktur Utama LIMA Junas Miradiarsyah mengatakan, UNIFEST hadir sebagai inovasi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh LIMA.
”Kami ingin menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Lewat UNIFEST 2026, kami membawa semangat baru yang lebih inklusif. Ini adalah perayaan di mana setiap mahasiswa bisa bersinar dengan caranya sendiri,” ujar Junas.
LIMA UNIFEST 2026 juga menjadi momentum kolaborasi perdana antara LIMA dan sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. Konsep acara dirancang lebih inovatif, dinamis, dan dekat dengan budaya anak muda masa kini.
Selama satu minggu pelaksanaan, mahasiswa dari berbagai fakultas akan menunjukkan kreativitas, solidaritas, dan kekompakan mereka dalam sebuah festival yang diprediksi menjadi salah satu event kampus paling ikonik tahun ini.
