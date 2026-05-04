Royyan Julian
Selasa, 5 Mei 2026 | 03.44 WIB

Biaya UKT Jalur Mandiri Tertinggi Fakultas Kedokteran Gigi UI Capai Rp 20 Juta dengan IPI Rp 95 Juta

Ilustrasi Universitas Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (UI) resmi dibuka ke publik. Adapun UKT tertingginya mencapai Rp 20 juta per semester dengan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tertinggi sebesar Rp 95 juta.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 300/SK/R/UI/2026 tentang tarif biaya pendidikan bagi mahasiswa program sarjana dan program pendidikan vokasi jalur seleksi mandiri tahun akademik 2026/2027.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 16 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.

Dalam beleid tersebut, besaran UKT untuk jalur mandiri dibagi dalam 11 kelompok. UKT terendah berada di angka Rp 500 ribu, sedangkan yang tertinggi mencapai Rp 20 juta per semester.

Adapun rincian UKT Fakultas Kedokteran Gigi UI sebagai berikut:

UKT 1 sebesar Rp 500.000
UKT 2 sebesar Rp 1.000.000
UKT 3 sebesar Rp 2.000.000
UKT 4 sebesar Rp 4.000.000
UKT 5 sebesar Rp 6.000.000
UKT 6 sebesar Rp 7.500.000
UKT 7 sebesar Rp 10.000.000
UKT 8 sebesar Rp 12.500.000
UKT 9 sebesar Rp 15.000.000
UKT 10 sebesar Rp 17.500.000
UKT 11 sebesar Rp 20.000.000

Besaran UKT tersebut juga berlaku sama untuk beberapa fakultas rumpun kesehatan lainnya, seperti Fakultas Pendidikan Dokter, Farmasi, dan Ilmu Keperawatan.

Namun demikian, perbedaan mencolok terdapat pada komponen IPI. Untuk Fakultas Kedokteran Gigi, IPI ditetapkan berbeda berdasarkan kelompok UKT mahasiswa.

Rinciannya, mahasiswa pada kelompok UKT 1 dan 2 tidak dikenakan IPI alias Rp 0. Sementara itu, mahasiswa UKT 3 dan 4 dikenakan IPI sebesar Rp 36 juta.

Kemudian untuk kelompok UKT 5 hingga 8, IPI yang harus dibayarkan mencapai Rp 72 juta. Adapun untuk kelompok UKT 9 hingga 11, IPI tertinggi ditetapkan sebesar Rp 95 juta.

