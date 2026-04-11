Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Zalzilatul Hikmia
11 April 2026, 13.01 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Isyaratkan Skor TKA SMP 2026 Jeblok, Mirip Hasil TKA SMA

Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos) - Image

Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan telah mengantongi hasil sementara dari Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP.

Menurut dia, hasil TKA SMP tahun ini tak jauh beda dengan hasil TKA jenjang SMA di November 2025 lalu. 

Hal tersebut disinggung oleh Mu'ti saat memberikan sambutan di acara Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Peningkatan Literasi dan Numerasi Nasional bersama UNICEF, Tanoto Foundation, dan Gates Foundation, di Jakarta, Kamis (9/4). 

Awalnya, Mu’ti mengatakan, bahwa pekan ini telah dimulai penyelenggaraan TKA untuk jenjang SMP. Yang kemudian, akan dilanjutkan untuk jenjang SD di pekan depan. 

Mu’ti kemudian menyebut, bahwa hasil TKA dalam beberapa hari terakhir ini sudah dapat diketahui. Secara garis besar, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil TKA SMA dan PISA. 

“Dan ternyata hasil TKA kita, tadi Pak Tony menunjukkan sudah diketahui hasilnya yang 2 hari ini, yang tes kemarin sudah diketahui. Hasilnya juga tidak jauh-jauh beda dengan yang tes SMA. Matematikanya akan segitu,” tuturnya. 

Sebagai informasi, nilai TKA jenjang SMA 2025/2026 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia rata-rata berada di angka 55,38. Sedangkan, Matematika di angka 36,10, dengan nilai maksimal 100. 

Hasil tersebut memperkuat Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, yang menunjukkan skor literasi membaca dan matematika dari sebagian besar siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD.

Di mana hanya 25 persen siswa yang berada di atas rata-rata skor literasi membaca, dan 18 persen yang di atas rata-rata skor matematika.

Meski begitu, Mu’ti menegaskan bahwa itu belum hasil akhir. Hasil akan diumumkan setelah pelaksanaannya rampung. 

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore