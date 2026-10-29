Merasa Dicintai Tapi Tak Dipahami? 6 Kebiasaan Saat Dewasa Akibat Pengabaian Emosional Masa Kecil

JawaPos.com - Mendapatkan kasih sayang fisik dan materi dari orang tua di masa kecil memang menjadi sebuah keberkahan.

Namun, dicintai tanpa dipahami secara emosional—di mana perasaan, kecemasan, dan keunikan batin anak kerap diabaikan—dapat meninggalkan celah hampa yang membentuk luka batin tersembunyi hingga usia dewasa.

Menurut ulasan psikologi dan pola asuh dari YourTango yang ditulis oleh Lyss Micalizzi, kondisi ini dikenal sebagai pengabaian emosional halus (childhood emotional neglect).

Sebagaimana dijelaskan oleh psikolog klinis Dr. Jonice Webb, anak-anak yang tumbuh tanpa validasi emosional berturut-turut akan belajar untuk mematikan radar emosi mereka, hingga terbawa menjadi pola perilaku yang membatasi diri di masa dewasa.

Berikut enam kebiasaan khas yang sering berkembang pada orang dewasa yang merasa dicintai saat kecil namun tidak dipahami secara emosional.

1. Menutup Diri dan Menolak Hubungan yang Tulus

Karena sejak kecil diajarkan secara tidak langsung bahwa emosi bukanlah hal yang aman untuk dibagikan, orang dewasa dengan latar belakang ini cenderung menganggap kerentanan sebagai ancaman.

Akibatnya, mereka membangun jarak emosional dan kerap menolak bentuk cinta yang tulus—baik dalam hubungan asmara maupun persahabatan.

2. Kesulitan Menjaga Fokus dan Menindaklanjuti Tujuan Hidup