Ramalan Zodiak Libra 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasa bersemangat dan senang. Pikiran ini memungkinkan Libra untuk berhasil dalam segala hal yang diinginkan.
Hal ini mungkin periode yang membahagiakan dimana Libra dapat mencapai lebih banyak hal yang diinginkan dan mengatasi rintangan atau masalah apa pun yang terjadi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Keuangan Lancar, Karier Penuh Tanggung Jawab
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali dan emosi di tempat kerja.
Sementara itu, mulailah gaya hidup sehat dan lakukan yoga yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Terkait keuangan, Libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.
Pita Libra
Ketegangan yang baru-baru ini terjadi akibat pengaruh di luar hubungan, seharusnya mereda hari ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan sampaikan keinginanmu dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.
Libra dan pasangan harus lebih terbuka satu sama lain. Hal ini akan mengarah pada peningkatan keharmonisan dan pemahaman, yang akan memberikan kedalaman dan makna baru pada hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022