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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasa bersemangat dan senang. Pikiran ini memungkinkan Libra untuk berhasil dalam segala hal yang diinginkan. 

Hal ini mungkin periode yang membahagiakan dimana Libra dapat mencapai lebih banyak hal yang diinginkan dan mengatasi rintangan atau masalah apa pun yang terjadi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali dan emosi di tempat kerja. 

Sementara itu, mulailah gaya hidup sehat dan lakukan yoga yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Terkait keuangan, Libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Pita Libra

Ketegangan yang baru-baru ini terjadi akibat pengaruh di luar hubungan, seharusnya mereda hari ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan sampaikan keinginanmu dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. 

Libra dan pasangan harus lebih terbuka satu sama lain. Hal ini akan mengarah pada peningkatan keharmonisan dan pemahaman, yang akan memberikan kedalaman dan makna baru pada hubungan.

Editor: Candra Mega Sari
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