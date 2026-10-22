Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.08 WIB

Anak Pendiam dan Introvert? Ini 6 Cara Orang Tua Mendukung Perkembangannya Agar Tumbuh Percaya Diri

Ilustrasi anak introvert (magnific/pvproductions)

JawaPos.com - Memiliki anak yang pendiam dan lebih senang bermain sendiri terkadang membuat orang tua bertanya-tanya.

Apakah anak kesulitan bersosialisasi? Mengapa ia jarang berbicara di kelas atau lebih memilih membaca buku daripada bermain bersama teman-temannya?

Sebenarnya, anak yang tenang dan tidak banyak berbicara belum tentu mengalami masalah dalam perkembangan sosialnya.

Bisa jadi, ia memiliki kepribadian introvert yang membuatnya lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan mengeksplorasi minatnya.

Sebagai orang tua, memahami kepribadian anak merupakan langkah penting untuk mendukung tumbuh kembangnya.

Alih-alih memaksanya menjadi lebih aktif atau mengubah sifatnya, orang tua dapat membantu anak introvert mengembangkan potensi diri tanpa kehilangan kenyamanan menjadi dirinya sendiri.

Mengenali Kepribadian Introvert pada Anak

Menurut atikel YourTango, sejak bayi, sebagian anak memang menunjukkan karakter yang lebih tenang.

Mereka bisa bermain sendiri dalam waktu lama, tidak terlalu menuntut perhatian, dan tampak nyaman ketika berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Kelebihan Orang Pendiam yang Jarang Disadari, Introvert Pasti Relate - Image
Kepribadian

9 Kelebihan Orang Pendiam yang Jarang Disadari, Introvert Pasti Relate

Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.28 WIB

9 Fakta Menarik Tentang Introvert Menurut Neurosains, Anda Termasuk Salah Satunya? - Image
Kepribadian

9 Fakta Menarik Tentang Introvert Menurut Neurosains, Anda Termasuk Salah Satunya?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 19.18 WIB

Seorang Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua Introvert akan Memiliki 8 Kebiasaan Ini Ketika Dewasa - Image
Kepribadian

Seorang Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua Introvert akan Memiliki 8 Kebiasaan Ini Ketika Dewasa

Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore