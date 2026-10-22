Anak Pendiam dan Introvert? Ini 6 Cara Orang Tua Mendukung Perkembangannya Agar Tumbuh Percaya Diri

JawaPos.com - Memiliki anak yang pendiam dan lebih senang bermain sendiri terkadang membuat orang tua bertanya-tanya.
Apakah anak kesulitan bersosialisasi? Mengapa ia jarang berbicara di kelas atau lebih memilih membaca buku daripada bermain bersama teman-temannya?
Sebenarnya, anak yang tenang dan tidak banyak berbicara belum tentu mengalami masalah dalam perkembangan sosialnya.
Bisa jadi, ia memiliki kepribadian introvert yang membuatnya lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri untuk memulihkan energi dan mengeksplorasi minatnya.
Sebagai orang tua, memahami kepribadian anak merupakan langkah penting untuk mendukung tumbuh kembangnya.
Alih-alih memaksanya menjadi lebih aktif atau mengubah sifatnya, orang tua dapat membantu anak introvert mengembangkan potensi diri tanpa kehilangan kenyamanan menjadi dirinya sendiri.
Mengenali Kepribadian Introvert pada Anak
Menurut atikel YourTango, sejak bayi, sebagian anak memang menunjukkan karakter yang lebih tenang.
Mereka bisa bermain sendiri dalam waktu lama, tidak terlalu menuntut perhatian, dan tampak nyaman ketika berada di lingkungan yang tidak terlalu ramai.
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