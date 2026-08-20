Sedang Berusaha Menyeimbangkan Kegigihan dalam Bekerja dengan Kesenangan? Lakukan 7 Kebiasaan Ini

JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai melalui kerja keras. Semakin lama bekerja, semakin sibuk jadwal kita, dan semakin sedikit waktu yang digunakan untuk beristirahat, semuanya seolah menjadi bukti bahwa kita sedang berusaha mencapai sesuatu yang penting.

Kegigihan memang merupakan kualitas yang berharga. Kemampuan untuk tetap berusaha ketika menghadapi kesulitan, menyelesaikan tugas yang membosankan, dan tidak mudah menyerah dapat membantu seseorang mencapai tujuan jangka panjang.

Namun, ada satu persoalan yang sering terlupakan: kita bukan mesin produktivitas.

Jika kegigihan tidak diimbangi dengan kesenangan, hubungan sosial, istirahat, dan aktivitas yang membuat hidup terasa bermakna, kerja keras justru dapat berubah menjadi sumber kelelahan. Seseorang mungkin terlihat sangat produktif dari luar, tetapi di dalam dirinya merasa kosong, mudah tersinggung, atau kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup.

Dalam psikologi, keseimbangan bukan berarti bekerja sedikit dan bersenang-senang sebanyak mungkin. Keseimbangan berarti mampu memberikan energi pada hal-hal yang penting tanpa terus-menerus mengorbankan kebutuhan psikologis sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), jika Anda sedang berusaha menjadi seseorang yang gigih sekaligus tetap menikmati kehidupan, tujuh kebiasaan berikut dapat membantu.

1. Berhenti Menganggap Istirahat sebagai Hadiah

Salah satu kebiasaan yang paling sulit diubah adalah cara kita memandang istirahat.

Banyak orang berpikir bahwa mereka baru "berhak" beristirahat setelah semua pekerjaan selesai. Masalahnya, pekerjaan hampir tidak pernah benar-benar selesai.