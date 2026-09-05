Jika Kamu Ingin Melindungi Anak-anak dari Dampak Negatif Media Sosial, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial / foto: Magnific/nampix

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman, mencari hiburan, mengikuti tren, belajar sesuatu yang baru, hingga mengekspresikan diri.

Di satu sisi, media sosial memang memiliki banyak manfaat. Anak dapat menemukan komunitas yang sesuai dengan minatnya, memperoleh informasi, mengembangkan kreativitas, dan tetap terhubung dengan orang lain.



Namun, ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan.



Paparan media sosial yang tidak terarah dapat membuat anak lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang lain, mengalami tekanan sosial, terpapar konten yang tidak sesuai usia, mengalami perundungan daring, kehilangan waktu tidur, atau merasa bahwa dirinya harus selalu mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain.



Karena itu, melindungi anak dari dampak negatif media sosial bukan berarti orang tua harus melarang teknologi sepenuhnya.



Justru, pendekatan yang lebih efektif adalah membantu anak belajar menggunakan media sosial dengan aman, sehat, dan bertanggung jawab.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak masih sedang membangun kemampuan mengendalikan impuls, memahami konsekuensi jangka panjang, mengelola emosi, dan membentuk identitas diri. Karena kemampuan tersebut berkembang secara bertahap, anak membutuhkan bimbingan orang dewasa ketika berhadapan dengan lingkungan digital yang dirancang untuk menarik perhatian mereka.



Lalu, apa yang dapat dilakukan orang tua?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (5/9), terdapat enam cara yang dapat membantu.



1. Bangun komunikasi terbuka, bukan sekadar membuat larangan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika orang tua hanya berfokus pada aturan.



“Jangan main TikTok terlalu lama.”



“Jangan buka Instagram.”



“Jangan bicara dengan orang yang tidak dikenal.”



“Jangan lihat konten seperti itu.”



Aturan memang penting. Namun, jika komunikasi hanya berisi larangan, anak bisa belajar menyembunyikan aktivitas digitalnya daripada belajar menggunakannya dengan aman.



Pendekatan psikologis yang lebih sehat adalah membangun komunikasi terbuka.



Tanyakan kepada anak apa yang mereka lihat, siapa yang mereka ikuti, konten seperti apa yang mereka sukai, dan bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan media sosial.



Misalnya, daripada bertanya:



“Kenapa kamu terus-terusan main HP?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang paling kamu sukai dari aplikasi itu?”



“Atau ada sesuatu yang pernah kamu lihat di sana yang membuat kamu tidak nyaman?”



“Kalau ada orang yang berkomentar buruk tentang kamu, biasanya kamu akan melakukan apa?”



Pertanyaan seperti ini membantu orang tua memahami dunia digital anak tanpa langsung membuat mereka merasa dihakimi.



Ini penting karena anak yang merasa aman untuk bercerita akan lebih mungkin meminta bantuan ketika menghadapi masalah.



Misalnya, ketika seseorang mengirim pesan yang tidak pantas, mengancam, mempermalukan, atau mengajak bertemu secara diam-diam, anak perlu tahu bahwa mereka dapat menceritakannya kepada orang tua tanpa takut langsung dimarahi.



Jangan membuat anak takut untuk berkata jujur



Bayangkan seorang anak mengalami cyberbullying.



Jika sebelumnya setiap kali anak menggunakan media sosial orang tua selalu berkata, “Makanya jangan main HP!”, anak mungkin memilih diam ketika mengalami masalah.



Sebaliknya, jika sejak awal orang tua mengatakan:



“Kalau kamu menemukan sesuatu yang membuatmu takut atau tidak nyaman di internet, kamu boleh cerita kepada kami. Kamu tidak akan dimarahi hanya karena meminta bantuan.”



Pesan tersebut menciptakan rasa aman.



Anak belajar bahwa orang tua bukan polisi yang hanya bertugas mengawasi, tetapi tempat untuk mencari perlindungan.



Tujuannya bukan membuat anak takut menggunakan media sosial, melainkan membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sesuatu yang berbahaya.



2. Buat batas penggunaan media sosial yang jelas dan konsisten



Anak membutuhkan batas.



Bukan karena semua media sosial buruk, tetapi karena kemampuan regulasi diri anak masih berkembang.



Media sosial juga dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Notifikasi, video pendek, komentar, jumlah pengikut, tanda suka, dan rekomendasi konten dapat membuat seseorang terus kembali membuka aplikasi.



Karena itu, mengatakan “gunakan HP secukupnya” sering kali terlalu abstrak bagi anak.



Batas yang jelas biasanya lebih mudah diterapkan.



Misalnya, keluarga dapat membuat aturan:



tidak menggunakan media sosial saat makan bersama;

tidak membawa perangkat ke tempat tidur;

menghentikan penggunaan perangkat pada waktu tertentu sebelum tidur;

menyelesaikan kewajiban sekolah sebelum menggunakan media sosial;

tidak menggunakan media sosial ketika sedang melakukan aktivitas keluarga;

tidak membuka akun atau konten yang memang belum sesuai dengan usia.



Yang penting, aturan tersebut sebaiknya konsisten.



Jangan sampai hari ini anak dimarahi karena menggunakan media sosial selama satu jam, tetapi besok dibiarkan menggunakan selama empat jam tanpa alasan yang jelas.



Konsistensi membantu anak memahami hubungan antara perilaku dan konsekuensi.



Hindari menjadikan aturan sebagai hukuman semata



Aturan akan lebih mudah diterima jika anak memahami alasannya.



Misalnya:



“Kita tidak menggunakan HP di kamar saat malam bukan karena Ayah dan Ibu ingin mengontrol kamu. Kita ingin tubuhmu mendapatkan waktu untuk beristirahat dan besok kamu bisa bangun dengan lebih segar.”



Penjelasan semacam ini membantu anak memahami bahwa batas bukan sekadar bentuk kontrol.



Batas adalah bagian dari menjaga kesehatan.



Dan ketika anak semakin besar, aturan tersebut dapat perlahan berubah sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka.



3. Ajarkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis



Melindungi anak bukan berarti membuat mereka tidak pernah melihat hal buruk.



Sebab, pada akhirnya, anak akan berhadapan dengan dunia digital secara mandiri.



Karena itu, salah satu perlindungan terbaik adalah mengajarkan mereka cara berpikir ketika melihat sesuatu di internet.



Ajarkan anak bahwa tidak semua yang muncul di media sosial adalah kenyataan.



Foto dapat diedit.



Video dapat dipotong.



Informasi dapat dibuat untuk mendapatkan perhatian.



Jumlah pengikut tidak selalu menunjukkan kualitas seseorang.



Jumlah likes tidak menentukan nilai diri seseorang.



Dan kehidupan seseorang yang terlihat sempurna di media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan mereka yang sebenarnya.



Ajarkan anak untuk bertanya



Ketika melihat sebuah konten, dorong anak untuk bertanya:



“Siapa yang membuat ini?”



“Mengapa mereka membuatnya?”



“Apakah ada sesuatu yang ingin mereka jual atau promosikan?”



“Dari mana informasi ini berasal?”



“Apakah informasi ini masuk akal?”



“Apakah ada sumber lain yang mengatakan hal yang sama?”



Kebiasaan seperti ini dapat membantu anak menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis.



Bukan hanya percaya pada apa yang muncul di layar.



Ajarkan pula tentang perbandingan sosial



Ini sangat penting.



Anak mungkin melihat teman atau influencer yang tampak lebih cantik, lebih kaya, lebih populer, lebih bahagia, atau lebih sukses.



Kemudian muncul pikiran:



“Kenapa hidupku tidak seperti mereka?”



Orang tua dapat membantu anak memahami bahwa media sosial sering kali menampilkan versi kehidupan yang sudah dipilih dan diseleksi.



Seseorang mungkin mengunggah foto liburan, tetapi tidak mengunggah saat mereka sedang bertengkar dengan keluarga.



Seseorang mungkin menunjukkan pencapaian, tetapi tidak menunjukkan kegagalan yang mereka alami sebelumnya.



Seseorang mungkin terlihat percaya diri di kamera, tetapi tidak berarti mereka selalu merasa percaya diri dalam kehidupan nyata.



Membantu anak memahami hal ini dapat mengurangi kecenderungan mereka menganggap media sosial sebagai gambaran utuh tentang kehidupan orang lain.



4. Jadilah contoh dalam menggunakan teknologi



Anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan orang tua.



Mereka juga belajar dari apa yang dilakukan orang tua.



Jika orang tua berkata:



“Jangan terus melihat HP!”



Tetapi sepanjang malam orang tua sendiri sibuk melihat layar, anak akan menerima pesan yang bertentangan.



Anak dapat berpikir bahwa aturan tersebut hanya berlaku untuk mereka.



Karena itu, salah satu cara paling kuat untuk membangun kebiasaan digital yang sehat adalah memberikan contoh.



Orang tua dapat menunjukkan bahwa ada waktu untuk menggunakan teknologi dan ada waktu untuk melepaskannya.



Misalnya:



Ketika makan bersama, orang tua juga menyimpan HP.



Ketika anak sedang berbicara, orang tua memberikan perhatian dan tidak terus melihat layar.



Menjelang tidur, orang tua tidak terus-menerus memeriksa notifikasi.



Ketika sedang berkumpul dengan keluarga, orang tua berusaha hadir sepenuhnya.



Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya memberikan pesan yang sangat kuat.



“Kamu tidak harus selalu terhubung dengan dunia digital.”



Anak belajar regulasi diri dengan melihat orang dewasa



Jika orang tua dapat berkata:



“Saya sedang ingin membuka media sosial, tetapi sekarang waktunya menyelesaikan pekerjaan dulu.”



Anak melihat contoh nyata tentang pengendalian diri.



Jika orang tua berkata:



“Saya merasa terlalu banyak melihat berita hari ini. Saya akan berhenti dulu supaya pikiran saya lebih tenang.”



Anak belajar bahwa seseorang dapat mengenali kondisi emosinya dan mengatur penggunaan teknologi.



Dengan kata lain, pendidikan digital tidak selalu harus berupa ceramah.



Kadang-kadang, contoh perilaku sehari-hari justru lebih efektif.



5. Perkuat kehidupan anak di luar media sosial



Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial adalah memastikan bahwa kehidupan nyata anak juga terasa menarik, bermakna, dan memuaskan.



Anak membutuhkan kesempatan untuk bermain.



Bergerak.



Berinteraksi langsung dengan teman.



Mengembangkan hobi.



Menghabiskan waktu bersama keluarga.



Belajar keterampilan baru.



Mengeksplorasi alam.



Mengerjakan sesuatu yang membuat mereka merasa mampu.



Ketika kehidupan nyata memiliki banyak sumber kepuasan, media sosial tidak menjadi satu-satunya tempat bagi anak untuk mendapatkan hiburan, pengakuan, atau rasa memiliki.



Bantu anak menemukan sesuatu yang mereka sukai



Tidak semua anak membutuhkan aktivitas yang sama.



Ada anak yang menyukai olahraga.



Ada yang senang menggambar.



Ada yang tertarik pada musik.



Ada yang menyukai membaca.



Ada yang senang memasak.



Ada yang tertarik pada sains.



Ada yang senang membuat sesuatu dengan tangannya sendiri.



Orang tua dapat membantu anak mencoba berbagai aktivitas hingga menemukan sesuatu yang membuat mereka merasa bersemangat.



Ini bukan berarti setiap menit anak harus diisi dengan kegiatan produktif.



Anak juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan bermain bebas.



Intinya adalah menciptakan keseimbangan.



Media sosial seharusnya menjadi salah satu bagian dari kehidupan anak, bukan keseluruhan kehidupan mereka.



Jangan hanya berkata “keluar dari HP”



Berikan alternatif yang nyata.



Daripada:



“Berhenti main HP!”



Cobalah:



“Ayo jalan sore.”



“Mau bantu masak?”



“Kita main permainan ini, yuk.”



“Mau coba olahraga baru?”



“Ayo kita pergi ke taman.”



Anak lebih mudah meninggalkan satu aktivitas ketika ada aktivitas lain yang juga memberikan kesenangan dan hubungan sosial.



6. Perhatikan perubahan perilaku dan emosi anak



Orang tua tidak perlu panik setiap kali anak menggunakan media sosial.



Namun, orang tua juga perlu peka terhadap perubahan yang terjadi.



Perhatikan apabila anak mulai menunjukkan perubahan yang cukup jelas, misalnya:



menjadi sangat mudah marah setelah menggunakan media sosial;

menarik diri dari keluarga atau teman;

kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai;

kesulitan tidur;

terus-menerus memeriksa notifikasi;

merasa sangat tertekan dengan komentar atau jumlah likes;

terlalu sering membandingkan penampilan atau kehidupannya dengan orang lain;

mengalami masalah di sekolah;

menyembunyikan aktivitas digital secara ekstrem;

terlihat sangat cemas setelah menerima pesan atau komentar tertentu.



Satu tanda saja belum tentu berarti ada masalah serius.



Namun, perubahan yang menetap dan mengganggu kehidupan sehari-hari patut diperhatikan.



Dalam situasi seperti itu, jangan langsung menyalahkan media sosial.



Cobalah berbicara dengan anak.



Tanyakan:



“Akhir-akhir ini kamu kelihatan berbeda. Ada sesuatu yang sedang terjadi?”



“Kamu terlihat lebih banyak diam. Apa ada sesuatu yang membuat kamu kepikiran?”



“Apakah ada sesuatu di internet yang membuat kamu merasa tidak nyaman?”



Dengarkan jawabannya sebelum memberikan nasihat.



Jika masalah terlihat berat, berlangsung lama, atau mulai mengganggu fungsi sehari-hari anak, orang tua dapat mempertimbangkan mencari bantuan dari psikolog anak atau profesional kesehatan mental yang sesuai.



Meminta bantuan bukan berarti orang tua gagal.



Justru, itu menunjukkan bahwa orang tua serius melindungi anak.



Jangan Jadikan Media Sosial sebagai Musuh



Pada akhirnya, tantangan terbesar orang tua bukanlah bagaimana membuat anak sama sekali tidak menggunakan media sosial.



Dunia digital akan terus berkembang.



Aplikasi akan berubah.



Platform baru akan muncul.



Cara anak berkomunikasi juga akan berubah.



Karena itu, tujuan pengasuhan sebaiknya bukan sekadar “membatasi anak dari internet”, tetapi membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan tetap berguna meskipun teknologinya berubah.



Anak perlu belajar:



kapan harus berhenti,



kapan harus berpikir kritis,



kapan harus mengatakan tidak,



kapan harus mengabaikan sesuatu,



kapan harus memblokir seseorang,



dan yang paling penting,



kapan harus meminta bantuan.



Inilah kemampuan yang akan membantu mereka bukan hanya ketika masih kecil, tetapi juga ketika mereka tumbuh menjadi remaja dan dewasa.



Enam Cara yang Perlu Diingat Orang Tua



Jika ingin merangkumnya menjadi enam langkah sederhana, ingatlah:



1. Bangun komunikasi terbuka



Buat anak merasa aman untuk bercerita tentang pengalaman mereka di internet.



2. Buat batas yang jelas



Tetapkan aturan penggunaan media sosial yang realistis, konsisten, dan sesuai usia.



3. Ajarkan berpikir kritis



Bantu anak memahami bahwa tidak semua informasi dan gambaran kehidupan di media sosial adalah kenyataan.



4. Berikan contoh



Anak belajar kebiasaan digital bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari perilaku orang tua.



5. Perkuat kehidupan nyata



Dorong hubungan sosial, aktivitas fisik, hobi, kreativitas, dan waktu berkualitas bersama keluarga.



6. Perhatikan perubahan perilaku



Jangan abaikan perubahan emosi, tidur, hubungan sosial, atau fungsi sehari-hari yang berlangsung terus-menerus.



Pada Akhirnya, Anak Tidak Membutuhkan Orang Tua yang Sempurna



Mendidik anak di era media sosial memang tidak mudah.



Bahkan orang dewasa sendiri terkadang kesulitan meletakkan ponsel.



Karena itu, jangan berharap semuanya berjalan sempurna.



Akan ada hari ketika anak menggunakan media sosial terlalu lama.



Akan ada aturan yang dilanggar.



Akan ada konflik.



Akan ada percakapan yang tidak berjalan sesuai harapan.



Itu semua merupakan bagian dari proses.



Yang jauh lebih penting adalah membangun hubungan yang membuat anak tahu bahwa ketika mereka menghadapi sesuatu yang sulit, mereka tidak sendirian.



Anak yang memiliki hubungan yang aman dengan orang tuanya tidak berarti akan terhindar dari semua masalah di internet.



Namun, mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga:



tempat untuk pulang ketika dunia digital terasa terlalu berat.



Jadi, jangan hanya bertanya kepada anak:



“Berapa lama kamu bermain HP hari ini?”



Sesekali tanyakan juga:



“Apa yang kamu lihat hari ini?”



“Bagaimana perasaanmu setelah melihatnya?”



“Ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?”



“Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?”



Karena pada akhirnya, perlindungan terbaik bukan hanya tentang mengawasi layar yang dilihat anak.



Perlindungan terbaik adalah membantu anak memiliki pikiran yang kritis, emosi yang sehat, batas yang jelas, hubungan yang aman, dan keberanian untuk meminta pertolongan ketika mereka membutuhkannya.



Dan semua itu dapat dimulai dari satu hal yang sederhana:



