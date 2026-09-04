Kamu Sedang Berhadapan dengan Anak Sulit Diatur? Coba Ucapkan 3 “Magic Words” Ini Menurut Psikologi

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Ancaman mulai keluar.

Suara mulai meninggi.

Pada titik tertentu, orang tua bisa kehilangan kesabaran.

Bukannya menurut, anak justru menangis, berteriak, membantah, atau semakin keras kepala.

“Berapa kali Mama bilang? Jangan begitu!”

Anak tetap bermain.

Tidak ada respons.

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah berbicara baik-baik kepada anak, tetapi seolah-olah tidak didengar?

seseorang yang berhadapan dengan anak yang sulit diatur./Magnific/karlyukav

Sabtu, 5 September 2026 | 06.54 WIB

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