Kamu Sedang Berhadapan dengan Anak Sulit Diatur? Coba Ucapkan 3 “Magic Words” Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berhadapan dengan anak yang sulit diatur./Magnific/karlyukav
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sudah berbicara baik-baik kepada anak, tetapi seolah-olah tidak didengar?
“Sudah, matikan TV-nya.”
Tidak ada respons.
“Ayo, waktunya mandi.”
Anak tetap bermain.
“Berapa kali Mama bilang? Jangan begitu!”
Bukannya menurut, anak justru menangis, berteriak, membantah, atau semakin keras kepala.
Pada titik tertentu, orang tua bisa kehilangan kesabaran.
Suara mulai meninggi.
Ancaman mulai keluar.
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Jawa Pos
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