Jika Kamu Ingin Mendukung Pertumbuhan Pasangan, Lakukan 6 Cara Terbaik yang Telah Teruji Ini

seseorang yang mendukung pertumbuhan pasangannya / foto: Magnific/Evgenymedia

JawaPos.com - Dalam hubungan yang sehat, mencintai seseorang bukan hanya tentang membuatnya merasa nyaman. Cinta juga berarti memberi ruang agar pasangan dapat berkembang menjadi versi dirinya yang lebih matang, percaya diri, dan mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini.

Namun, mendukung pertumbuhan pasangan tidak selalu mudah.



Ada kalanya kita ingin membantu, tetapi bantuan justru terasa seperti tekanan. Kita bermaksud memberi motivasi, tetapi pasangan merasa dihakimi. Kita ingin melihatnya maju, tetapi tanpa sadar terlalu banyak mengatur hidupnya.



Di sinilah psikologi hubungan memberikan perspektif penting: dukungan yang sehat bukanlah usaha untuk mengubah pasangan menjadi seperti yang kita inginkan, melainkan membantu pasangan memiliki rasa aman, kebebasan, dan keyakinan untuk bertumbuh atas kemauannya sendiri.



Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan dapat berperan dalam kesejahteraan, motivasi, dan perkembangan pribadi seseorang. Hubungan yang suportif dapat menjadi tempat seseorang merasa diterima sekaligus terdorong untuk berkembang.



Lalu, bagaimana cara melakukannya?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (5/9), terdapat enam cara yang dapat diterapkan.



1. Dengarkan Pasangan Tanpa Terburu-buru Memberikan Solusi



Salah satu bentuk dukungan paling sederhana, tetapi sering kali paling sulit dilakukan, adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh.



Ketika pasangan bercerita tentang masalah pekerjaan, impian, kegagalan, atau kebingungannya mengenai masa depan, respons pertama kita sering kali adalah memberikan solusi.



"Kalau menurutku, kamu sebaiknya..."



"Kenapa tidak coba cara ini?"



"Kalau aku jadi kamu, aku akan..."



Niatnya mungkin baik. Tetapi pasangan belum tentu membutuhkan solusi.



Terkadang, yang ia butuhkan terlebih dahulu adalah seseorang yang mampu mengatakan:



"Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."



"Aku dengarkan."



"Menurutmu sendiri, apa yang paling kamu inginkan?"



Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan secara aktif membantu seseorang merasa dipahami dan dihargai. Ketika seseorang merasa aman untuk mengungkapkan pikirannya, ia juga lebih mudah mengeksplorasi perasaan, kebutuhan, dan pilihan yang tersedia.



Bedakan antara mendengarkan dan memperbaiki



Mendengarkan bukan berarti menyetujui semua yang dikatakan pasangan.



Kamu bisa memahami perasaannya tanpa harus sepakat dengan semua keputusannya.



Misalnya pasangan mengatakan:



"Aku merasa gagal. Sepertinya aku tidak cukup baik untuk pekerjaan ini."



Daripada langsung berkata:



"Jangan berpikir begitu. Kamu sebenarnya hebat."



Kamu bisa mencoba:



"Kedengarannya pengalaman ini benar-benar membuatmu meragukan dirimu sendiri. Bagian mana yang paling membuatmu merasa gagal?"



Pertanyaan tersebut membuka ruang bagi pasangan untuk memahami dirinya sendiri.



Dan menariknya, ketika seseorang diberi ruang untuk berpikir, sering kali ia dapat menemukan jawabannya sendiri.



Prinsip yang bisa diterapkan



Sebelum memberikan nasihat, tanyakan:



"Kamu ingin aku mendengarkan atau kamu ingin aku membantu mencari solusi?"



Pertanyaan sederhana ini dapat menghindarkan banyak kesalahpahaman.



Karena terkadang, bentuk bantuan terbaik bukanlah memberikan jawaban, melainkan memberikan ruang agar pasangan menemukan jawabannya sendiri.



2. Dukung Tujuan Pasangan Tanpa Mengambil Alih Kendalinya



Mendukung pasangan berbeda dengan mengendalikan pasangan.



Ini adalah salah satu batas penting dalam hubungan.



Ketika pasangan memiliki impian, misalnya ingin memulai bisnis, melanjutkan pendidikan, mengganti pekerjaan, belajar keterampilan baru, atau mengembangkan hobi, kamu dapat memberikan dukungan.



Namun, dukungan berubah menjadi kontrol ketika kamu mulai menentukan:



apa yang harus ia lakukan,



kapan ia harus melakukannya,



bagaimana ia harus melakukannya,



dan hasil seperti apa yang harus ia capai.



Masalahnya, manusia membutuhkan rasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri.



Dalam teori Self-Determination Theory, kebutuhan akan otonomi merupakan salah satu kebutuhan psikologis dasar yang berhubungan dengan motivasi dan kesejahteraan. Artinya, seseorang cenderung lebih terdorong ketika ia merasa bahwa tindakannya berasal dari pilihan dan nilai yang ia miliki sendiri.



Karena itu, jika kamu ingin membantu pasangan berkembang, berikan dukungan tanpa merampas otonominya.



Misalnya pasangan berkata:



"Aku ingin mulai olahraga."



Kamu tidak perlu langsung membuat jadwal olahraga untuknya, memilih tempat latihan, menentukan target, lalu mengingatkannya setiap hari.



Kamu bisa berkata:



"Aku senang kamu ingin mulai menjaga kesehatan. Kalau kamu butuh teman untuk memulai, aku siap menemani."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis sangat berarti.



Kalimat pertama mengandung kontrol.



Kalimat kedua memberikan dukungan sekaligus kebebasan.



Tanyakan, jangan selalu menentukan



Daripada:



"Kamu harus melakukan ini."



Coba:



"Menurutmu, langkah pertama yang paling realistis apa?"



Daripada:



"Kamu seharusnya mengambil pekerjaan itu."



Coba:



"Apa yang paling penting buat kamu ketika memilih pekerjaan?"



Daripada:



"Kamu terlalu takut mengambil risiko."



Coba:



"Apa yang membuatmu ragu mengambil langkah tersebut?"



Dengan cara ini, kamu membantu pasangan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, bukan membuatnya bergantung pada keputusanmu.



3. Berikan Apresiasi terhadap Proses, Bukan Hanya Hasil



Banyak orang terbiasa memberikan pujian ketika pasangan berhasil.



"Keren, kamu berhasil!"



"Aku bangga kamu mendapat promosi."



"Hebat, akhirnya kamu mencapai target."



Pujian terhadap hasil tentu tidak salah.



Namun, jika kamu ingin benar-benar mendukung pertumbuhan pasangan, cobalah juga menghargai proses di balik pencapaian tersebut.



Misalnya pasangan gagal dalam sebuah ujian tetapi sudah belajar keras.



Daripada hanya mengatakan:



"Sayang sekali kamu belum berhasil."



Kamu bisa mengatakan:



"Aku tahu kamu sudah berusaha keras dan tetap bertahan meskipun beberapa kali merasa lelah."



Hal ini penting karena pertumbuhan pribadi tidak selalu langsung menghasilkan keberhasilan yang terlihat.



Seseorang bisa sedang berkembang meskipun hasil akhirnya belum sesuai harapan.



Ia mungkin sedang belajar menjadi lebih disiplin.



Belajar menghadapi kegagalan.



Belajar mengelola emosi.



Belajar berkomunikasi.



Belajar mengatakan tidak.



Belajar mengambil keputusan.



Semua itu adalah bentuk pertumbuhan.



Jangan menjadikan keberhasilan sebagai syarat cinta



Hubungan dapat menjadi tidak sehat ketika pasangan merasa bahwa dirinya hanya dihargai ketika berhasil.



Jika setiap pencapaian mendapatkan perhatian, tetapi setiap kegagalan mendapatkan kritik, pasangan dapat mulai mengasosiasikan harga dirinya dengan performa.



Dukungan yang sehat justru menyampaikan pesan:



"Aku menghargai usahamu, bukan hanya hasil akhirnya."



Tentu bukan berarti kita harus memuji semua tindakan pasangan tanpa kritik.



Jika pasangan melakukan kesalahan, kita tetap dapat membicarakannya.



Namun, fokusnya adalah membantu pasangan belajar dari pengalaman, bukan membuatnya merasa bahwa kegagalan membuat dirinya tidak berharga.



4. Berikan Tantangan, Tetapi Jangan Membuat Pasangan Merasa Tidak Cukup



Dukungan yang baik bukan berarti selalu mengatakan:



"Kamu sudah sempurna."



Ada saat ketika pasangan membutuhkan dorongan untuk keluar dari zona nyaman.



Namun, cara menyampaikannya sangat penting.



Ada perbedaan besar antara:



"Aku percaya kamu bisa berkembang lebih jauh."



dan:



"Kamu sebenarnya bisa lebih baik kalau kamu tidak malas."



Pesannya mungkin terdengar mirip, tetapi dampak emosionalnya berbeda.



Kalimat pertama menunjukkan keyakinan.



Kalimat kedua mengandung penilaian.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan seharusnya dapat merasa bahwa dirinya diterima saat ini sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.



Terima orangnya, dukung pertumbuhannya



Kamu bisa mengatakan:



"Aku menerima kamu apa adanya. Dan aku juga tahu kamu punya kemampuan untuk berkembang."



Ini adalah kombinasi yang sangat penting.



Karena seseorang lebih mudah menghadapi tantangan ketika ia tidak merasa bahwa cintanya sedang dipertaruhkan.



Bayangkan seorang pasangan yang ingin mengembangkan karier.



Jika setiap pembicaraan berbunyi:



"Kapan kamu sukses?"



"Kok belum berkembang?"



"Kamu harus lebih ambisius."



Tekanan tersebut mungkin justru membuatnya merasa gagal.



Sebaliknya:



"Aku tahu kamu punya kemampuan. Kalau suatu hari kamu ingin mengambil langkah berikutnya, aku akan mendukungmu."



memberikan dorongan tanpa menciptakan ancaman.



Pertanyaan yang lebih sehat



Daripada menilai:



"Kenapa kamu tidak pernah berkembang?"



Tanyakan:



"Kalau tidak ada rasa takut gagal, apa yang sebenarnya ingin kamu coba?"



Pertanyaan semacam ini dapat membantu pasangan mengidentifikasi keinginan dan hambatan internalnya.



5. Jadilah Tempat Aman Ketika Pasangan Mengalami Kegagalan



Pertumbuhan tidak selalu berjalan lurus.



Ada keberhasilan.



Ada kegagalan.



Ada kemunduran.



Ada keputusan yang ternyata salah.



Ada hari ketika seseorang kehilangan motivasi.



Jika kamu ingin mendukung pertumbuhan pasangan, salah satu hal paling berharga yang dapat kamu berikan adalah rasa aman ketika ia gagal.



Bukan berarti kamu membenarkan semua kesalahan.



Tetapi pasangan perlu tahu bahwa kegagalan tidak otomatis membuatnya kehilangan harga diri di matamu.



Bayangkan pasangan kehilangan pekerjaan.



Respons seperti:



"Aku sudah bilang jangan mengambil pekerjaan itu."



atau:



"Makanya dari dulu kamu harus lebih serius."



mungkin benar dalam beberapa hal, tetapi bukan berarti membantu pada saat tersebut.



Respons yang lebih suportif dapat dimulai dengan:



"Ini pasti berat buat kamu."



"Lalu sekarang, apa yang paling kamu butuhkan?"



Setelah emosi lebih stabil, barulah evaluasi dapat dilakukan.



"Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini?"



Perhatikan urutannya.



Regulasi emosi terlebih dahulu, evaluasi kemudian.



Ketika seseorang sedang sangat tertekan, kemampuan berpikir jernih dapat menurun. Karena itu, kritik yang diberikan pada waktu yang salah sering kali tidak menghasilkan pembelajaran.



Jangan gunakan kelemahan pasangan sebagai senjata



Jika pasangan pernah menceritakan ketakutan atau kegagalannya kepadamu, jangan gunakan informasi tersebut untuk menyerangnya ketika sedang bertengkar.



Kalimat seperti:



"Pantas kamu gagal. Dari dulu memang kamu tidak mampu."



dapat merusak rasa aman secara mendalam.



Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat di mana seseorang dapat mengatakan:



"Aku gagal."



tanpa langsung merasa:



"Berarti aku tidak berharga."



Ketika rasa aman terjaga, pasangan justru memiliki ruang psikologis yang lebih besar untuk mencoba kembali.



6. Tumbuh Bersama, Bukan Hanya Menuntut Pasangan untuk Berubah



Cara terakhir mungkin yang paling penting.



Jika kamu ingin pasangan berkembang, jangan menjadikan pertumbuhan sebagai proyek sepihak.



Jangan hanya berkata:



"Kamu harus berubah."



"Kamu harus lebih dewasa."



"Kamu harus belajar komunikasi."



"Kamu harus lebih percaya diri."



Cobalah bertanya:



"Apa yang bisa kita lakukan agar hubungan ini membantu kita berdua menjadi lebih baik?"



Pertumbuhan dalam hubungan sebaiknya bersifat dua arah.



Pasangan belajar mendengarkan.



Kamu juga belajar mendengarkan.



Pasangan belajar mengelola emosi.



Kamu juga belajar mengelola emosimu.



Pasangan belajar menetapkan batasan.



Kamu juga belajar menghormati batasan.



Pasangan belajar mengungkapkan kebutuhan.



Kamu juga belajar menerima kebutuhan tersebut.



Inilah yang membuat hubungan terasa seperti sebuah tim.



Jangan menjadikan hubungan sebagai kompetisi



Pertumbuhan pasangan tidak mengurangi nilaimu.



Jika pasangan mendapatkan promosi, kamu tidak harus merasa tertinggal.



Jika pasangan memiliki pencapaian lebih besar, itu tidak berarti kamu gagal.



Hubungan yang sehat memungkinkan dua orang memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda tanpa harus saling bersaing.



Ada masa ketika kamu lebih berkembang.



Ada masa ketika pasangan lebih berkembang.



Yang penting adalah keduanya tetap saling mendukung.



Buat ruang untuk berkembang bersama



Kalian bisa memiliki kebiasaan sederhana seperti:



membicarakan tujuan pribadi masing-masing;

mengevaluasi hubungan secara berkala;

saling memberikan apresiasi;

membicarakan hal yang sedang menjadi tantangan;

belajar keterampilan komunikasi bersama;

merayakan kemajuan kecil;

dan memberi ruang bagi masing-masing untuk memiliki kehidupan pribadi.



Hubungan yang baik bukan hubungan di mana dua orang kehilangan dirinya demi menjadi "kita".



Sebaliknya, hubungan yang baik memungkinkan dua individu tetap menjadi dirinya sendiri sambil membangun kehidupan bersama.



Mengapa Mendukung Pertumbuhan Pasangan Begitu Penting?



Ada konsep psikologi hubungan yang dikenal sebagai Michelangelo phenomenon.



Secara sederhana, konsep ini menggambarkan bagaimana pasangan dapat membantu satu sama lain bergerak lebih dekat kepada versi diri yang ideal—bukan dengan membentuk pasangan sesuai keinginan pribadi, tetapi dengan mendukung kualitas dan tujuan yang memang penting bagi dirinya.



Bayangkan pasanganmu memiliki impian menjadi seseorang yang lebih berani.



Kamu tidak perlu memaksanya menjadi pemberani menurut definisimu.



Kamu dapat membantu menciptakan lingkungan yang membuat keberanian itu lebih mungkin muncul.



Jika ia ingin menjadi lebih mandiri, kamu dapat memberinya ruang.



Jika ia ingin lebih percaya diri, kamu dapat menghargai usaha dan kemajuannya.



Jika ia ingin mengembangkan karier, kamu dapat memberikan dukungan emosional.



Jika ia ingin belajar sesuatu yang baru, kamu dapat menunjukkan ketertarikan.



Dengan kata lain:



Kamu tidak membentuk pasangan menjadi seseorang yang kamu inginkan. Kamu membantu pasangan menjadi seseorang yang ia sendiri ingin menjadi.



Hal yang Perlu Dihindari Ketika Mendukung Pasangan



Niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik.



Karena itu, perhatikan beberapa kesalahan berikut.



1. Terlalu banyak memberi nasihat



Tidak semua cerita adalah permintaan solusi.



Kadang pasangan hanya ingin didengarkan.



2. Membandingkan dengan orang lain



"Pasangan si A saja bisa."



Kalimat seperti ini jarang menjadi motivasi yang sehat.



Lebih sering, perbandingan membuat seseorang merasa tidak cukup.



3. Menggunakan rasa bersalah



"Kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu pasti berubah."



Ini bukan dukungan, melainkan tekanan emosional.



4. Mengambil alih semua masalah



Jika setiap masalah pasangan selalu kamu selesaikan, pasangan mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menghadapi masalahnya sendiri.



5. Memaksakan definisi suksesmu



Kesuksesan menurutmu belum tentu kesuksesan menurut pasangan.



Mungkin kamu mengejar jabatan.



Ia mungkin mengejar keseimbangan hidup.



Kamu mungkin ingin kehidupan yang sangat produktif.



Ia mungkin lebih menghargai ketenangan.



Pertumbuhan harus tetap berakar pada nilai orang yang menjalaninya.



Pada Akhirnya, Dukungan Terbaik Bukan Selalu Berupa Kata-Kata



Kadang dukungan berbentuk kalimat:



"Aku percaya kamu."



Kadang berbentuk tindakan:



"Aku bantu kamu mendapatkan waktu untuk mengerjakan ini."



Kadang berbentuk keberanian untuk berkata:



"Aku melihat kamu sedang kesulitan. Mau membicarakannya?"



Dan terkadang dukungan justru berbentuk sesuatu yang lebih sederhana:



memberikan ruang.



Tidak memaksa.



Tidak menghakimi.



Tidak membandingkan.



Tidak mengambil alih.



Tidak membuat cinta terasa seperti hadiah yang hanya diberikan ketika pasangan berhasil memenuhi standar tertentu.



Jika kamu benar-benar ingin melihat pasangan berkembang, cobalah menjadi orang yang membuatnya merasa aman untuk mencoba.



Karena seseorang akan lebih berani mengejar pertumbuhan ketika ia tahu bahwa di balik setiap langkahnya ada seseorang yang tidak hanya merayakan keberhasilannya, tetapi juga tetap hadir ketika ia jatuh.



Kesimpulan: Cinta yang Sehat Tidak Menghambat Pertumbuhan



Mendukung pertumbuhan pasangan bukan berarti selalu mendorongnya lebih keras.



Terkadang kamu perlu mendorong.



Terkadang kamu perlu mendengarkan.



Terkadang kamu perlu memberikan nasihat.



Terkadang kamu perlu diam.



Terkadang kamu perlu memberi ruang.



Dan terkadang kamu hanya perlu berkata:



"Aku percaya kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Aku akan ada di sampingmu."



Enam cara yang dapat kamu mulai praktikkan adalah:



Dengarkan pasangan tanpa terburu-buru memberikan solusi.

Dukung tujuan pasangan tanpa mengambil alih kendalinya.

Hargai proses, bukan hanya hasil.

Berikan tantangan tanpa membuat pasangan merasa tidak cukup.

Jadilah tempat aman ketika pasangan mengalami kegagalan.

Bangun pertumbuhan sebagai perjalanan bersama, bukan proyek untuk mengubah pasangan.



Pada akhirnya, pasangan yang baik bukanlah orang yang membuat kita menjadi seperti dirinya.



Pasangan yang baik adalah seseorang yang membuat kita merasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri, sekaligus cukup berani untuk berkembang.



