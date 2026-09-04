Ingin Mengembangkan Potensi Anakmu yang Berbakat? Coba Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ada anak yang sejak kecil terlihat sangat cepat memahami angka, ada yang memiliki kemampuan bahasa luar biasa, ada yang mudah membuat sesuatu dengan tangannya, ada pula yang tampak sangat peka terhadap perasaan orang lain.

Ketika orang tua melihat kemampuan istimewa tersebut, biasanya muncul satu harapan: “Bagaimana caranya supaya bakat anak ini bisa berkembang secara maksimal?”

Namun, mengembangkan anak berbakat tidak sesederhana memasukkan mereka ke berbagai les atau memberikan latihan sebanyak mungkin.

Dalam psikologi perkembangan, potensi anak bukan hanya soal seberapa tinggi kemampuan yang mereka miliki saat ini. Potensi juga berkaitan dengan bagaimana lingkungan membantu mereka belajar, mencoba, gagal, mendapatkan umpan balik, membangun motivasi, dan menemukan bidang yang benar-benar mereka sukai.

Anak yang berbakat pun tetap membutuhkan kesempatan untuk menjadi anak-anak. Mereka membutuhkan waktu bermain, hubungan yang hangat dengan orang tua, ruang untuk melakukan kesalahan, dan kebebasan untuk menemukan siapa diri mereka.

Karena itu, jika kamu melihat anakmu memiliki kemampuan yang menonjol, jangan buru-buru berpikir bahwa tugasmu adalah membuatnya menjadi “hebat” secepat mungkin.

Tugas orang tua justru adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan kemampuan tersebut tumbuh dengan sehat.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (4/9), terdapat tujuh cara yang bisa dilakukan.

1. Kenali bakat anak tanpa buru-buru memberi label