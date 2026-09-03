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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 06.24 WIB

9 Hal yang Diingat Anak-Anak yang Sudah Dewasa tentang Rumah Orang Tua Mereka, Jauh Setelah Pindah

seseorang yang mengingat rumah orang tuanya./Magnific/benzoix - Image

seseorang yang mengingat rumah orang tuanya./Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik tentang rumah masa kecil.

Ketika masih tinggal di sana, seorang anak mungkin tidak terlalu memikirkannya. Rumah hanyalah tempat untuk bangun pagi, makan, belajar, bermain, bertengkar, dimarahi, tertawa, lalu tidur.

Namun bertahun-tahun setelah mereka pindah, setelah mereka memiliki kamar sendiri, pekerjaan sendiri, pasangan sendiri, bahkan rumah sendiri, kenangan tentang rumah orang tua sering kali muncul kembali dengan cara yang tidak terduga.

Bukan selalu kenangan besar.

Bukan pula peristiwa yang dianggap penting ketika itu.

Kadang yang muncul justru hal-hal kecil: suara pintu dibuka pada pagi hari, aroma masakan dari dapur, bunyi televisi dari ruang tengah, cara ibu memanggil nama mereka, kursi tertentu di ruang makan, cahaya matahari yang masuk melalui jendela, atau perasaan ketika berjalan melewati pintu rumah sepulang sekolah.

Psikologi membantu menjelaskan mengapa hal-hal sederhana seperti itu dapat bertahan begitu lama dalam ingatan.

Memori manusia tidak menyimpan masa lalu seperti kamera yang merekam semuanya secara objektif. Kenangan dibentuk oleh emosi, pengulangan, konteks, hubungan dengan orang lain, dan makna yang kita berikan pada pengalaman tersebut. Karena itu, sebuah rumah bukan sekadar bangunan dalam ingatan seorang anak.

Rumah dapat menjadi semacam "wadah emosional" bagi masa kanak-kanak.

Dan ketika seseorang sudah dewasa, meninggalkan rumah tersebut tidak selalu berarti meninggalkan seluruh pengalaman yang terjadi di dalamnya.

Editor: Hanny Suwindari
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