10 Kepribadian Orang Tua yang Membuat Anak Tetap Menyayanginya Meski Sudah Dewasa Menurut Psikologi

Kepribadian orang tua yang buat anak tetap menyayanginya meski dewasa menurut psikologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa menjalani masa dewasa terasa lebih berat tanpa orang tua yang suportif sejak kecil.
Sejumlah orang tua memiliki kepribadian tertentu yang membuat anaknya tetap menyayangi mereka hingga bertahun-tahun kemudian.
Mereka memberikan dukungan emosional serta ruang aman yang membentuk kesejahteraan anak menjadi lebih baik.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (28/8), berikut sepuluh sifat orang tua yang biasa membuat anak tetap menyayanginya meski telah tumbuh dewasa.
1. Berpikiran terbuka
Komunikasi efektif dengan anak dewasa berputar di sekitar memastikan setiap pihak merasa didengar dan dipahami.
Memvalidasi perasaan anak, bukan menghakimi atau langsung memberi solusi, membuka pintu komunikasi yang lebih jujur.
Orang tua yang memvalidasi emosi anaknya meski tidak sependapat cenderung memiliki hubungan yang paling sehat.
Menerima anak apa adanya menjadi kunci penting agar mereka terus disayangi hingga anak tumbuh dewasa.
2. Memiliki empati yang tinggi
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Jawa Pos
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