Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.05 WIB

10 Kebiasaan Anak yang Terbawa hingga Dewasa karena Diasuh Orang Tua yang Kurang Secara Finansial

Ilustrasi anak dan orang tua (magnific) - Image

Ilustrasi anak dan orang tua (magnific)

JawaPos.com - Kenali sepuluh kebiasaan yang mungkin terbawa hingga dewasa ketika seseorang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan finansial.

Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya dapat dilihat mulai dari sulit mengeluarkan uang hingga takut mengambil risiko.

Kondisi ekonomi keluarga saat masa kanak-kanak dapat memengaruhi cara seseorang memandang uang ketika sudah dewasa. 

Anak yang tumbuh dengan keterbatasan finansial mungkin belajar berhemat, hidup sederhana, dan menghargai setiap sumber daya yang dimiliki.

Namun, pengalaman tersebut juga dapat membentuk kebiasaan dan pola pikir tentang uang yang bertahan hingga bertahun-tahun kemudian. 

Dalam situasi tertentu, kebiasaan yang dahulu membantu seorang anak beradaptasi justru dapat menjadi kurang fleksibel ketika kondisi kehidupannya sudah berubah.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah sepuluh kebiasaan yang mungkin terbawa hingga dewasa ketika seseorang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan finansial.

Namun perlu dipahami bahwa, tidak semua orang yang tumbuh dalam keluarga dengan kondisi finansial terbatas akan memiliki pola perilaku yang sama. 

Pengalaman keluarga, kepribadian, lingkungan, dan kondisi kehidupan saat dewasa juga berperan. 

Namun pada umumnya inilah beberapa kebiasaan yang mungkin cukup dominan dialami banyak orang.

1. Selalu Membandingkan Harga Sebelum Membeli

Kebiasaan melihat harga secara teliti sebenarnya dapat menjadi keterampilan finansial yang positif. 

Seseorang belajar membedakan kebutuhan dan keinginan serta tidak sembarangan mengeluarkan uang.

Namun, pada sebagian orang, kebiasaan tersebut dapat menjadi terlalu kuat hingga setiap pembelian menimbulkan kecemasan.

Meskipun memiliki kemampuan finansial yang cukup, mereka masih merasa bersalah ketika membeli sesuatu untuk diri sendiri.

Pengalaman masa kecil dapat membuat seseorang terbiasa berpikir bahwa uang harus disimpan karena sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan untuk keadaan darurat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Mengapa Banyak Anak Meyakini bahwa Mereka Memiliki Masalah Mental Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Alasan Mengapa Banyak Anak Meyakini bahwa Mereka Memiliki Masalah Mental Menurut Psikologi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.07 WIB

7 Kata yang Harus Dikatakan kepada Anak Saat Mereka Lulus Kuliah Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Kata yang Harus Dikatakan kepada Anak Saat Mereka Lulus Kuliah Menurut Psikologi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Agar Anak Tak Menjauh Saat Dewasa, Orang Tua Sebaiknya Hindari 7 Hal Ini - Image
Kepribadian

Agar Anak Tak Menjauh Saat Dewasa, Orang Tua Sebaiknya Hindari 7 Hal Ini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore