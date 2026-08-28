10 Kebiasaan Anak yang Terbawa hingga Dewasa karena Diasuh Orang Tua yang Kurang Secara Finansial

JawaPos.com - Kenali sepuluh kebiasaan yang mungkin terbawa hingga dewasa ketika seseorang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan finansial.

Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya dapat dilihat mulai dari sulit mengeluarkan uang hingga takut mengambil risiko.

Kondisi ekonomi keluarga saat masa kanak-kanak dapat memengaruhi cara seseorang memandang uang ketika sudah dewasa.

Anak yang tumbuh dengan keterbatasan finansial mungkin belajar berhemat, hidup sederhana, dan menghargai setiap sumber daya yang dimiliki.

Namun, pengalaman tersebut juga dapat membentuk kebiasaan dan pola pikir tentang uang yang bertahan hingga bertahun-tahun kemudian.

Dalam situasi tertentu, kebiasaan yang dahulu membantu seorang anak beradaptasi justru dapat menjadi kurang fleksibel ketika kondisi kehidupannya sudah berubah.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah sepuluh kebiasaan yang mungkin terbawa hingga dewasa ketika seseorang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan finansial.

Namun perlu dipahami bahwa, tidak semua orang yang tumbuh dalam keluarga dengan kondisi finansial terbatas akan memiliki pola perilaku yang sama.

Pengalaman keluarga, kepribadian, lingkungan, dan kondisi kehidupan saat dewasa juga berperan.

Namun pada umumnya inilah beberapa kebiasaan yang mungkin cukup dominan dialami banyak orang.

1. Selalu Membandingkan Harga Sebelum Membeli Kebiasaan melihat harga secara teliti sebenarnya dapat menjadi keterampilan finansial yang positif.

Seseorang belajar membedakan kebutuhan dan keinginan serta tidak sembarangan mengeluarkan uang.

Namun, pada sebagian orang, kebiasaan tersebut dapat menjadi terlalu kuat hingga setiap pembelian menimbulkan kecemasan.

Meskipun memiliki kemampuan finansial yang cukup, mereka masih merasa bersalah ketika membeli sesuatu untuk diri sendiri.