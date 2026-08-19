Ingin Anak Remaja Berhenti Galau Akibat Sering Scroll Ponsel? Lakukan 7 Perilaku Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di zaman sekarang, ponsel hampir tidak pernah lepas dari tangan anak remaja. Bangun tidur, yang dicari adalah ponsel.

Saat makan, tangan masih ingin membuka media sosial. Ketika belajar, notifikasi membuat konsentrasi terpecah. Bahkan sebelum tidur, sebagian remaja masih menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll video pendek, membaca komentar, melihat kehidupan orang lain, atau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya.

Awalnya mungkin terlihat seperti hiburan biasa.

Namun, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan scroll tanpa batas dapat membuat suasana hati anak semakin tidak stabil. Mereka menjadi mudah bosan, sulit berkonsentrasi, gampang membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal, bahkan mengalami perasaan "galau" tanpa benar-benar tahu apa penyebabnya.

Sebagai orang tua, situasi ini tentu membuat khawatir.

Masalahnya, semakin orang tua berkata, "Sudah, berhenti main HP!", semakin besar kemungkinan anak merasa dikontrol. Akibatnya, muncul pertengkaran, anak semakin defensif, dan ponsel justru menjadi tempat pelarian.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan?

Daripada hanya mengambil ponsel atau memarahi anak, orang tua dapat membantu membangun kebiasaan yang membuat anak secara perlahan kembali mendapatkan kendali atas perhatian, emosi, dan kehidupannya.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (19/8), terdapat tujuh perilaku yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.