Saddil Ramdani Minta Doa Bobotoh Usai Rumah Orang Tuanya Terbakar

JawaPos.com - Kabar duka datang dari penyerang Persib Bandung, Saddil Ramdani. Rumah orang tua pemain asal Sulawesi Tenggara tersebut mengalami kebakaran di Desa Barangka, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, pada Jumat (14/8/2026).

Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bagian dalam rumah. Musibah itu terjadi ketika Saddil sedang dalam perjalanan menuju Bali untuk bergabung dengan Persib Bandung yang tengah menjalani pemusatan latihan (TC) sebagai persiapan menghadapi musim 2026/2027.

Sebelum bertolak ke Bali, Saddil baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Tim Nasional Indonesia. Namun, di tengah perjalanan, ia mendapat kabar mengenai musibah yang menimpa rumah orang tuanya.

Saddil mengaku masih berusaha mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai kondisi keluarganya. Ia berharap kedua orang tua dan seluruh anggota keluarganya berada dalam keadaan selamat.

"Rumah bapak kebakaran, habis semua dalamnya. Tapi saya belum tahu lebih lanjut bapak bagaimana, semoga mereka baik-baik saja. Saya lagi konfirmasi bagaimana keadaan semuanya soalnya saya arah gabung latihan di Bali sekarang," kata Saddil, Sabtu (15/8/2026).

Situasi tersebut tentu menjadi pukulan bagi Saddil. Di tengah kewajibannya bersama Persib Bandung, pemain yang juga berlabel Timnas Indonesia itu masih memikirkan kondisi keluarganya di kampung halaman.

Saddil kemudian meminta doa dari masyarakat, rekan-rekan, dan seluruh pihak agar keluarganya diberikan keselamatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Saya minta doa dari semua semoga semuanya membaik," ujarnya.