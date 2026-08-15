Bikin Jengkel Tanpa Sadar, 5 Zodiak Ini Punya Sifat yang Sulit Dihadapi

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang dikenal ramah dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang disebut memiliki sisi kepribadian yang terkadang membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman.

Sifat seperti mudah berubah pikiran, terlalu membutuhkan perhatian, impulsif, hingga cenderung tertutup dapat menjadi tantangan ketika harus berinteraksi dengan orang-orang tertentu.

Meski demikian, karakter tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai seseorang. Kepribadian setiap individu juga dipengaruhi pengalaman, lingkungan, dan cara mereka menghadapi berbagai situasi.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan sifat yang dapat membuat orang lain merasa jengkel.

1. Gemini – Mudah Berubah Pikiran Gemini dikenal sebagai pribadi yang dinamis dan sulit ditebak. Mereka dapat dengan cepat mengubah rencana maupun pendapat ketika menemukan sesuatu yang dianggap lebih menarik.

Sifat tersebut terkadang membuat orang di sekitarnya kebingungan, terutama ketika sudah membuat kesepakatan sebelumnya.

Gemini juga disebut mudah kehilangan fokus karena perhatian mereka dapat berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Dalam kondisi tertentu, keputusan yang diambil secara terburu-buru juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ketika suasana hati sedang buruk, respons mereka yang cepat dan emosional bahkan dapat memicu perdebatan dengan orang lain.

2. Leo – Terlalu Suka Menjadi Pusat Perhatian Leo identik dengan rasa percaya diri dan pembawaan yang penuh energi. Namun, sisi tersebut terkadang dapat terlihat berlebihan bagi orang lain.