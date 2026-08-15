Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Bikin Jengkel Tanpa Sadar, 5 Zodiak Ini Punya Sifat yang Sulit Dihadapi

ilustrasi zodiak yang menyebalkan. (freepik) - Image

ilustrasi zodiak yang menyebalkan. (freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang dikenal ramah dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang disebut memiliki sisi kepribadian yang terkadang membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman.

Sifat seperti mudah berubah pikiran, terlalu membutuhkan perhatian, impulsif, hingga cenderung tertutup dapat menjadi tantangan ketika harus berinteraksi dengan orang-orang tertentu.

Meski demikian, karakter tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk menilai seseorang. Kepribadian setiap individu juga dipengaruhi pengalaman, lingkungan, dan cara mereka menghadapi berbagai situasi.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan sifat yang dapat membuat orang lain merasa jengkel.

1. Gemini – Mudah Berubah Pikiran

Gemini dikenal sebagai pribadi yang dinamis dan sulit ditebak. Mereka dapat dengan cepat mengubah rencana maupun pendapat ketika menemukan sesuatu yang dianggap lebih menarik.

Sifat tersebut terkadang membuat orang di sekitarnya kebingungan, terutama ketika sudah membuat kesepakatan sebelumnya.

Gemini juga disebut mudah kehilangan fokus karena perhatian mereka dapat berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Dalam kondisi tertentu, keputusan yang diambil secara terburu-buru juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ketika suasana hati sedang buruk, respons mereka yang cepat dan emosional bahkan dapat memicu perdebatan dengan orang lain.

2. Leo – Terlalu Suka Menjadi Pusat Perhatian

Leo identik dengan rasa percaya diri dan pembawaan yang penuh energi. Namun, sisi tersebut terkadang dapat terlihat berlebihan bagi orang lain.

Keinginan untuk mendapatkan perhatian dan apresiasi membuat Leo bisa dianggap terlalu membutuhkan pengakuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Siap-Siap Cek Rekening! 3 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Pemasukan Tak Terduga - Image
Zodiak

Siap-Siap Cek Rekening! 3 Zodiak Ini Diprediksi Dapat Pemasukan Tak Terduga

Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.58 WIB

Masa Sulit Segera Berlalu, 5 Zodiak Ini Diramal Masuk Fase Rezeki yang Lebih Lancar - Image
Zodiak

Masa Sulit Segera Berlalu, 5 Zodiak Ini Diramal Masuk Fase Rezeki yang Lebih Lancar

Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.51 WIB

Uang Kaget Siap Datang! 6 Zodiak Ini Disebut Bakal Banjir Rezeki di Penghujung Bulan - Image
Zodiak

Uang Kaget Siap Datang! 6 Zodiak Ini Disebut Bakal Banjir Rezeki di Penghujung Bulan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore