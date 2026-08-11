Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 10.35 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius akan mengalami beberapa perubahan positif dalam hidup. Aquarius dapat mengharapkan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang dilakukan. Selain itu, aquarius juga dapat mengalami peningkatan keterampilan dan produktivitas. 

Kemampuan aquarius untuk menyelesaikan tugas dengan efisien, akan memberikan lebih banyak energi positif dalam diri sendiri. Hari ini juga merupakan hari yang tepat untuk membuat strategi baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius membutuhkan inisiatif untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Terkait karir, aquarius akhirnya menerima pengakuan yang telah ditunggu-tunggu atas kerja keras yang dilakukan.

Sementara itu, jangan mengemudi dengan ceroboh dan agresif karena kecelakaan dan cedera sangat mungkin terjadi. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius berkesempatan untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Namun, dibutuhkan inisiatif untuk membuat ini sukses sepenuhnya. 

Oleh karena itu, sampaikan perasaan yang sebenarnya kepada pasangan. Ingatlah dan pastikan pasangan merasakan hal yang sama dan ini bukan hubungan yang sepihak.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 12.05 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11.55 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore