Menurut Psikologi, Berikut Tanda 10 Perilaku Orang yang Tidak Merasa Dicintai Saat Tumbuh Dewasa

tanda perilaku orang yang tidak merasa dicintai saat tumbuh dewasa kata Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Psikologi memandang bahwa rasa tidak dicintai saat tumbuh dewasa dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam membangun hubungan.
Perilaku yang berkembang karena tidak merasa dicintai saat dewasa sering kali mencerminkan respons emosional yang dibentuk sejak dini menurut psikologi.
Menurut psikologi, pengalaman tumbuh dewasa tanpa rasa dicintai bisa menciptakan pola perilaku yang penuh pertahanan diri dan ketidakpercayaan.
Psikologi membantu mengungkap tanda-tanda perilaku yang muncul dari pengalaman tidak dicintai selama proses menjadi dewasa.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sepuluh tanda perilaku orang yang tidak merasa dicintai saat tumbuh dewasa menurut Psikologi.
1. Merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian
Orang yang tidak pernah merasakan cinta tanpa syarat di masa kecil akan tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus "pantas" mendapatkan kasih sayang.
Mereka akan berusaha keras membuktikan diri melalui prestasi, selalu berusaha menyenangkan orang lain, atau menjadi pribadi yang tidak pernah merepotkan.
Ketika sudah beranjak besar, mereka cenderung terlalu berlebihan dalam menjalin hubungan dan sering meminta maaf tanpa alasan yang jelas.
Pola ini muncul karena mereka tidak pernah mendapat pesan bahwa cinta bisa diberikan secara tulus tanpa ada syarat apapun.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet