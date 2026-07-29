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Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.21 WIB

Spider-Man Brand New Day Hadirkan Peter Parker yang Lebih Dewasa Namun Terasa Melelahkan

Spider-Man Brand New Day (Instagram @spidermanmovie) - Image

Spider-Man Brand New Day (Instagram @spidermanmovie)

JawaPos.com – Spider-Man: Brand New Day menghadirkan babak baru perjalanan Peter Parker dengan pendekatan yang lebih dewasa dibandingkan film-film sebelumnya.

Film garapan Destin Daniel Cretton ini berusaha menampilkan sisi emosional sang pahlawan di tengah kehidupan yang penuh kesepian.

Berikut 5 ulasan utama yang menjadi sorotan dalam ulasan film Spider-Man: Brand New Day, seperti dilansir dari laman Variety pada Rabu (29/7).

1.     Peter Parker Tampil Lebih Dewasa Namun Kesepian

Film ini menampilkan Peter Parker sebagai pahlawan yang hidup menyendiri setelah peristiwa Spider-Man: No Way Home. Hilangnya ingatan MJ dan Ned terhadap dirinya menjadi beban emosional yang terus membayangi perjalanan Peter. Pendekatan tersebut membuat karakter Spider-Man tampil lebih matang, tetapi juga terasa lebih muram.

2.     Pendekatan Emosional Menjadi Kekuatan Sekaligus Kelemahan

Hubungan Peter Parker dengan MJ menjadi salah satu fokus utama cerita melalui konflik akibat hilangnya ingatan. Meskipun menghadirkan sejumlah adegan yang mengharukan, alur tersebut dinilai berkembang terlalu lambat dan berulang. Akibatnya, dinamika emosional yang dibangun justru kehilangan sebagian daya tariknya.

3.     Adegan Aksi Tetap Menjadi Nilai Utama dalam Film

Editor: Novia Tri Astuti
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