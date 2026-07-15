Jika Anda Tidak Ingin Membesarkan Anak Laki-Laki yang Tidak Suka Olahraga, Hindari 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, banyak orang tua merasa khawatir ketika anak laki-lakinya lebih memilih bermain gawai dibandingkan berlari di lapangan.

Padahal, olahraga bukan hanya soal kebugaran fisik. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa aktivitas fisik juga berperan penting dalam membangun kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, pengendalian emosi, hingga ketahanan mental.

Namun, minat anak terhadap olahraga tidak muncul begitu saja. Cara orang tua mendidik, memberikan contoh, dan menciptakan suasana di rumah memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana anak memandang aktivitas fisik.

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak harus menjadi atlet atau menyukai sepak bola. Setiap anak memiliki minat yang berbeda. Akan tetapi, bila tujuan Anda adalah menumbuhkan kebiasaan hidup aktif dan membuat anak menikmati olahraga, ada beberapa pola asuh yang justru dapat menghambatnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh perilaku yang sebaiknya dihindari menurut berbagai temuan dalam psikologi perkembangan dan psikologi motivasi.

1. Memaksa Anak Berolahraga dengan Ancaman atau Hukuman

Kesalahan pertama yang sering dilakukan orang tua adalah memaksa anak mengikuti olahraga tertentu dengan ancaman.

Misalnya, "Kalau tidak ikut latihan, kamu tidak boleh main."

Dalam psikologi motivasi, tekanan seperti ini hanya membangun motivasi ekstrinsik. Anak berolahraga bukan karena menikmati aktivitas tersebut, melainkan karena takut dihukum. Akibatnya, ketika tekanan dari orang tua hilang, keinginan untuk berolahraga juga ikut menghilang.