Tak Banyak Bicara, Ini 8 Bukti Kasih Sayang Seorang Ayah kepada Anaknya

JawaPos.com - Tidak semua ayah terbiasa mengungkapkan rasa sayangnya secara langsung melalui kata-kata. Bagi sebagian orang, kasih sayang lebih sering diwujudkan lewat tindakan sederhana, perhatian kecil, atau pengorbanan yang dilakukan tanpa banyak bicara.

Sering kali, bentuk cinta seorang ayah baru benar-benar disadari ketika anak beranjak dewasa. Momen-momen yang dulu tampak biasa ternyata menjadi bukti nyata besarnya kepedulian dan kasih sayang yang ia berikan.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa ayah Anda menyimpan rasa sayang yang begitu besar, meskipun ia bukan sosok yang pandai mengekspresikannya secara terbuka. Berikut delapan tandanya.

1. Dia selalu hadir

Mungkin dia bukan pemandu sorak yang paling berisik, berdiri di pinggir lapangan saat pertandingan atau acara sekolahmu, diam dan serius. Tapi dia ada di sana.

Kehadiran adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata.

Konsistensi, bukan gestur besar adalah cara banyak ayah menunjukkan kepedulian. Ia terus hadir.

2. Dia bekerja keras tanpa mengeluh

Waktu kecil, kita belum mengerti apa artinya memikul tanggung jawab finansial atau emosional.