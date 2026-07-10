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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 21.04 WIB

Ingin Menjalin Hubungan yang Lebih Dekat dengan Anak yang Sudah Dewasa? Tinggalkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjalin hubungan dekat dengan anak./Magnific/senivpetro - Image

seseorang yang menjalin hubungan dekat dengan anak./Magnific/senivpetro

JawaPos.com - Banyak orang tua mengira bahwa tantangan terbesar dalam mengasuh anak berakhir ketika mereka telah tumbuh dewasa. Kenyataannya, justru di masa inilah hubungan orang tua dan anak memasuki babak baru yang membutuhkan penyesuaian.

Anak yang telah dewasa tidak lagi membutuhkan pengawasan setiap saat. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda: rasa hormat, kepercayaan, dan hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai.

Tak sedikit orang tua yang merasa bingung ketika anak mereka mulai menjaga jarak. Padahal, sering kali penyebabnya bukan kurangnya kasih sayang, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari membuat anak merasa tidak nyaman.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa ikatan keluarga yang sehat tidak dibangun melalui kontrol, melainkan melalui komunikasi yang terbuka, empati, dan penghormatan terhadap batasan masing-masing.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis 99/7), jika Anda ingin memiliki hubungan yang lebih hangat dengan anak yang sudah dewasa, mungkin sudah waktunya meninggalkan delapan kebiasaan berikut.

1. Berusaha Mengendalikan Setiap Keputusan Mereka

Saat anak masih kecil, orang tua memang bertanggung jawab menentukan banyak keputusan untuk mereka. Namun ketika mereka telah dewasa, peran itu berubah.

Mereka ingin dipercaya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, mulai dari karier, pasangan, tempat tinggal, hingga cara mengatur keuangan.

Terus-menerus mencoba mengendalikan keputusan mereka justru mengirimkan pesan bahwa Anda tidak percaya pada kemampuan mereka.

Psikologi menyebut bahwa setiap orang dewasa memiliki kebutuhan akan otonomi. Ketika kebutuhan ini dihormati, hubungan menjadi lebih sehat dan saling mendukung.

Editor: Hanny Suwindari
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