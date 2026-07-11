Bukan Hal Normal! 8 Perilaku Ini Akan Tumbuh pada Anak yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Belum Dewasa Emosional

JawaPos.com - Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kesehatan emosional anak.
Namun, tidak semua orang tua memiliki kematangan emosional yang cukup untuk membangun hubungan yang sehat dengan buah hati mereka.
Tanpa disadari, pola asuh dari orang tua yang belum dewasa secara emosional dapat meninggalkan dampak jangka panjang yang memengaruhi cara anak berpikir, merasakan, hingga menjalin hubungan dengan orang lain.
Dalam banyak kasus, anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini tidak selalu menyadari bahwa perilaku yang mereka anggap biasa sebenarnya merupakan respons terhadap pengalaman masa kecil yang kurang sehat.
Mereka belajar menekan emosi, mengutamakan kebutuhan orang lain, atau terus-menerus mencari validasi demi mendapatkan penerimaan.
Dampak tersebut bahkan bisa terbawa hingga usia dewasa dan memengaruhi kehidupan sosial, karier, hingga hubungan asmara.
Karena itu, mengenali tanda-tandanya menjadi langkah penting agar seseorang dapat memahami akar dari perilaku yang dimilikinya sekaligus mulai membangun proses penyembuhan.
Dirangkum dari laman Your Tango, berikut delapan perilaku yang kerap berkembang pada anak yang dibesarkan oleh orang tua yang belum dewasa secara emosional.
1. Sulit Mempercayai Orang Lain
Anak yang tumbuh bersama orang tua yang tidak konsisten secara emosional sering kali mengalami kebingungan dalam memahami rasa aman.
Di satu waktu mereka mendapatkan kasih sayang, tetapi di waktu lain justru menerima kritik, kemarahan, atau penolakan tanpa alasan yang jelas.
Pengalaman tersebut membuat mereka belajar bahwa kedekatan emosional bisa berubah menjadi sumber rasa sakit.
Akibatnya, ketika dewasa mereka cenderung kesulitan membuka diri kepada orang lain.
Mereka selalu mempertanyakan niat baik seseorang, khawatir akan dikecewakan, bahkan memilih menjaga jarak meski sebenarnya membutuhkan dukungan emosional.
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