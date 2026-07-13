8 Dampak Psikologi Punya Orang Tua yang Tidak Matang Emosional yang Baru Disadari saat Dewasa

Dampak psikologi punya orang tua yang tidak matang emosional./Magnific/ artursafronovvvv
JawaPos.com – Orang tua yang tidak matang secara emosi sering menampilkan perilaku yang egois, impulsif, dan suka mengontrol orang di sekitarnya.
Psikologi menunjukkan bahwa dampak dari pola asuh seperti ini bisa bertahan jauh hingga masa dewasa tanpa disadari.
Banyak hal yang dulu terasa normal dalam keluarga ternyata meninggalkan bekas yang sangat memengaruhi cara seseorang menjalani hidup.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (13/6), berikut delapan hal yang akhirnya disadari oleh orang-orang yang tumbuh bersama orang tua yang tidak matang secara emosi.
1. Selalu merasa harus memantau emosi orang lain
Tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ledakan emosi atau ketidakhadiran emosi yang ekstrem membentuk kewaspadaan berlebih pada anak.
Anak yang tidak pernah tahu kapan orang tua akan marah atau justru menutup diri belajar memantau orang sekitar sebagai mekanisme bertahan.
Perilaku ini terbawa hingga dewasa dan sering disalahartikan sebagai kepekaan, padahal sebenarnya berakar dari ketakutan yang dalam.
2. Merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang
Orang tua yang tidak matang secara emosi secara tidak langsung bergantung pada anak untuk memenuhi kebutuhan emosi mereka sendiri.
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