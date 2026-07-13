Menurut Psikologi, 7 Tanda Bahwa Anda Memiliki Jiwa yang Dewasa yang Dikagumi Orang Lain Secara Diam-Diam

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang dewasa bukanlah soal usia. Banyak orang yang telah berumur, tetapi masih kesulitan mengendalikan emosi, menerima kritik, atau menghargai sudut pandang orang lain.

Sebaliknya, ada pula mereka yang usianya masih muda, namun mampu menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan.

Dalam psikologi, kedewasaan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, mengelola emosi, menjalin hubungan yang sehat, serta menghadapi berbagai tantangan hidup dengan cara yang bijaksana.

Orang yang memiliki kualitas ini sering kali menjadi sosok yang dihormati tanpa perlu mencari perhatian. Bahkan, banyak orang diam-diam mengagumi mereka karena sikapnya yang tenang dan penuh pertimbangan.

Lalu, apa saja tanda bahwa Anda memiliki jiwa yang dewasa?

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh ciri yang dijelaskan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Anda Tidak Bereaksi Berlebihan Terhadap Masalah

Salah satu indikator utama kedewasaan emosional adalah kemampuan mengendalikan respons terhadap situasi yang sulit. Ketika menghadapi masalah, orang yang dewasa tidak langsung marah, menyalahkan orang lain, atau mengambil keputusan secara impulsif.

Sebaliknya, mereka memilih untuk berhenti sejenak, mengatur pikiran, lalu mencari solusi terbaik. Mereka memahami bahwa emosi memang penting, tetapi tidak boleh menjadi pengendali utama dalam setiap tindakan.