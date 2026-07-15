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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 15 Juli 2026 | 16.13 WIB

8 Ciri Kepribadian Perempuan Dewasa yang Bijak Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Ciri kepribadian perempuan dewasa yang bijak mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ pressfoto - Image

Ciri kepribadian perempuan dewasa yang bijak mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa sifat perempuan dewasa bijak emosional tercermin dari ciri berkepribadian kuat yang membangun hubungan yang sehat dan bermakna.

Perempuan yang bijak secara mental dan emosional memiliki kualitas-kualitas langka yang melampaui penampilan fisik dan memberi dampak nyata dalam hubungan yang sehat.

Psikologi perempuan bijak menjelaskan bahwa sifat perempuan dewasa emosional ini bukan tentang kesempurnaan melainkan tentang kedewasaan karakter dan cara bersikap yang autentik.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (15/6), berikut delapan ciri berkepribadian kuat yang dimiliki perempuan bijak secara mental dan emosional dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat.

1. Memiliki hasrat dan gairah terhadap sesuatu yang bermakna

Perempuan yang memiliki passion terhadap pekerjaan, hobi, atau tujuan tertentu memancarkan daya tarik yang jauh melampaui sekadar penampilan fisik semata.

Gairah yang mendalam terhadap sesuatu mencerminkan bahwa seseorang adalah individu yang utuh dengan ambisi dan nilai-nilai pribadi yang kuat.

Sifat perempuan dewasa emosional seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya hidup untuk orang lain tetapi juga memiliki dunia dan tujuan hidupnya sendiri.

2. Mampu mengambil keputusan dengan tegas dan percaya diri

Ketegasan dalam mengambil keputusan mencerminkan rasa percaya diri dan kesadaran diri yang tinggi, dua kualitas yang sangat dihargai dalam sebuah hubungan.

Editor: Hanny Suwindari
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