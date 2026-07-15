8 Ciri Kepribadian Perempuan Dewasa yang Bijak Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Ciri kepribadian perempuan dewasa yang bijak mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa sifat perempuan dewasa bijak emosional tercermin dari ciri berkepribadian kuat yang membangun hubungan yang sehat dan bermakna.
Perempuan yang bijak secara mental dan emosional memiliki kualitas-kualitas langka yang melampaui penampilan fisik dan memberi dampak nyata dalam hubungan yang sehat.
Psikologi perempuan bijak menjelaskan bahwa sifat perempuan dewasa emosional ini bukan tentang kesempurnaan melainkan tentang kedewasaan karakter dan cara bersikap yang autentik.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (15/6), berikut delapan ciri berkepribadian kuat yang dimiliki perempuan bijak secara mental dan emosional dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat.
1. Memiliki hasrat dan gairah terhadap sesuatu yang bermakna
Perempuan yang memiliki passion terhadap pekerjaan, hobi, atau tujuan tertentu memancarkan daya tarik yang jauh melampaui sekadar penampilan fisik semata.
Gairah yang mendalam terhadap sesuatu mencerminkan bahwa seseorang adalah individu yang utuh dengan ambisi dan nilai-nilai pribadi yang kuat.
Sifat perempuan dewasa emosional seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya hidup untuk orang lain tetapi juga memiliki dunia dan tujuan hidupnya sendiri.
2. Mampu mengambil keputusan dengan tegas dan percaya diri
Ketegasan dalam mengambil keputusan mencerminkan rasa percaya diri dan kesadaran diri yang tinggi, dua kualitas yang sangat dihargai dalam sebuah hubungan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa