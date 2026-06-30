8 Pelajaran Hidup Untuk Anak saat Diajak Orang Tua Belanja Bahan Pokok di Pasar atau Supermarket

JawaPos.com – Mengajak anak berbelanja bahan pokok mungkin terasa merepotkan bagi orang tua, namun aktivitas ini ternyata menyimpan pelajaran hidup yang sangat berharga.

Setiap momen di lorong pasar atau supermarket bisa menjadi kesempatan belajar yang nyata bagi anak tentang kehidupan dan kemandirian sehari-hari.

Parenting yang melibatkan anak dalam aktivitas sederhana seperti belanja terbukti membentuk keterampilan yang akan terus mereka bawa hingga dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut delapan pelajaran hidup cerdas yang dipelajari anak ketika orang tua mengajak mereka berbelanja bahan pokok secara rutin.

1. Cara membangun pola makan yang seimbang

Ketika lapar, mata kita sering tergoda untuk mengambil makanan manis yang terlihat menarik dibandingkan pilihan yang lebih sehat dan bergizi.

Mengajak anak berbelanja menunjukkan kepada mereka bahwa kulkas seharusnya diisi lebih banyak makanan sehat daripada sekadar camilan dan makanan penutup.