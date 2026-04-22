7 Cara Sederhana Jaga Kesehatan Mata dari Gadget

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas tidak lepas dari layar gadget, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan. Tanpa disadari, paparan layar dalam waktu lama bisa membuat mata cepat lelah, kering, bahkan memicu gangguan penglihatan jika dibiarkan terus-menerus.

Masalahnya, banyak orang baru sadar pentingnya menjaga kesehatan mata setelah muncul keluhan seperti perih, buram, atau sakit kepala. Padahal, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk melindungi mata dari dampak negatif penggunaan gadget.

Berikut 7 tips yang bisa kamu terapkan untuk melindungi mata dari gadget seperti dirangkum dari berbagai sumber!

1. Terapkan Aturan 20-20-20

Cara paling mudah untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, kamu disarankan untuk melihat objek sejauh 20 kaki (sekitar 6 meter) selama 20 detik. Kebiasaan ini membantu otot mata lebih rileks dan mencegah kelelahan akibat fokus jarak dekat yang terus-menerus.

2. Atur Pencahayaan Layar dan Lingkungan

Layar yang terlalu terang atau terlalu redup sama-sama bisa membuat mata bekerja lebih keras. Kamu sebaiknya menyesuaikan kecerahan layar dengan kondisi ruangan. Selain itu, hindari menggunakan gadget di tempat yang terlalu gelap karena kontras tinggi antara layar dan lingkungan bisa mempercepat mata lelah.

3. Jaga Jarak dan Posisi Gadget

Posisi layar yang terlalu dekat bisa meningkatkan risiko mata tegang. Idealnya, jarak gadget dengan mata sekitar 30–40 cm untuk ponsel dan 50–70 cm untuk laptop. Pastikan juga posisi layar sedikit di bawah garis pandang agar mata tidak cepat kering akibat terlalu lama terbuka lebar.