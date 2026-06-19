Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.08 WIB

Anak Dewasa Masih Sering Meminta Nasihat? Anda Mungkin Menghindari 8 Perilaku Pengasuhan yang Ketinggalan Zaman Ini

Ilustrasi seorang anak dewasa dan orang tuanya./Freepik - Image

Ilustrasi seorang anak dewasa dan orang tuanya./Freepik

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, hubungan orang tua dan anak berubah wujud. Tak lagi soal mengajarkan cara berjalan atau mengikat tali sepatu, tetapi tentang memberi arah hidup, sudut pandang yang matang, dan rasa aman saat dunia terasa bising.

Menariknya, tak semua orang tua mampu mempertahankan kedekatan itu hingga anak-anak mencapai usia dewasa. Banyak yang merasa dijauhkan, tidak lagi dianggap relevan, atau hanya dicari ketika ada urusan formalitas.

Namun, jika anak-anak dewasa Anda masih sering meminta nasihat, berbagi cerita, atau sekadar menjadikan Anda tempat bertanya ketika mereka ragu, ada kemungkinan Anda telah menghindari beberapa perilaku pengasuhan yang dianggap usang dan tidak efektif dalam relasi modern.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dewasa bukan dibangun oleh kontrol, melainkan oleh rasa hormat, kehangatan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perilaku pengasuhan yang cenderung dihindari oleh orang tua yang tetap menjadi “kompas emosional” bagi anak-anak dewasanya.

1. Menghindari Sikap Menggurui yang Meremehkan Pilihan Mereka

Orang tua yang masih dipercaya untuk memberi nasihat biasanya tidak memposisikan diri sebagai “yang paling tahu”. Mereka menyampaikan pendapat tanpa merendahkan keputusan anak.

Psikologi menyebut pendekatan ini sebagai autonomy-supportive parenting: orang tua menghargai otonomi anak sehingga anak merasa aman untuk terbuka.

2. Tidak Memaksakan Nilai Lama Tanpa Menyesuaikan Konteks Kekinian

Setiap generasi tumbuh dalam realitas sosial yang berbeda. Orang tua yang efektif di mata anak dewasa mampu memahami bahwa nasihat tahun 1990-an belum tentu cocok untuk tantangan dunia digital sekarang. Mereka fleksibel, terbuka terhadap perkembangan, dan mau belajar bersama.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Masa Depannya Cerah, 12 Weton Anak Ini Pandai dalam Hal Mencari Uang - Image
Zodiak

Masa Depannya Cerah, 12 Weton Anak Ini Pandai dalam Hal Mencari Uang

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.28 WIB

4 Weton Anak yang Angkat Derajat Orang Tua dengan Rezeki Berlimpah Saat Dewasa Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

4 Weton Anak yang Angkat Derajat Orang Tua dengan Rezeki Berlimpah Saat Dewasa Menurut Primbon Jawa

Jumat, 19 Juni 2026 | 17.28 WIB

8 Hal yang Anak-Anak Dewasa Harapkan agar Orang Tua Mereka Pahami tentang Kehidupan Mereka saat Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Anak-Anak Dewasa Harapkan agar Orang Tua Mereka Pahami tentang Kehidupan Mereka saat Ini Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore