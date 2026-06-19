Dokter Sebut Obesitas Tingkatkan Risiko Penyakit pada Anak

JawaPos.com - Dokter Spesialis Anak Subspesialis Nefrologi Rumah Sakit Pondok Indah dr. Henny Adriani Puspitasari, Sp.A., Subsp.Nefro mengatakan perubahan pola hidup dan tingginya konsumsi makanan berkadar garam atau natrium menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko penyakit ginjal pada anak.

"Kita lihat bahwa adanya pergeseran gaya hidup, terutama makanan-makanan yang mengandung asupan natrium tinggi, itu menyebabkan banyaknya anak-anak yang mengalami obesitas," kata Henny dalam diskusi kesehatan ginjal di Jakarta, Jumat.

Menurut dokter yang menamatkan studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu, anggapan bahwa penyakit ginjal hanya menyerang orang dewasa sudah tidak lagi relevan karena kasus gangguan ginjal pada anak semakin banyak ditemukan dalam praktik klinis.

Henny menjelaskan konsumsi makanan tinggi natrium dapat memicu terjadinya obesitas pada anak. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan risiko munculnya hipertensi yang menjadi salah satu faktor pemicu penyakit ginjal kronik.

"Ketika seorang anak mengalami obesitas, maka dia punya risiko tinggi untuk mengalami hipertensi dan mengalami penyakit ginjal kronik," ujar dokter yang juga terhimpun dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tersebut.

Ia mengatakan obesitas membuat kerja berbagai organ tubuh, termasuk ginjal, menjadi lebih berat sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi ginjal.

Selain faktor gaya hidup, Henny menuturkan peningkatan kasus gangguan ginjal pada anak juga dipengaruhi oleh faktor prenatal dan neonatal, termasuk kelahiran prematur serta berat badan lahir rendah.