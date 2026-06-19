Masa Depannya Cerah, 12 Weton Anak Ini Pandai dalam Hal Mencari Uang

JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton anak yang dipercaya memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan finansial di masa depan. Mereka dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali peluang serta kecerdasan dalam mengelola dan menghasilkan penghasilan.

Keberhasilan yang diprediksi menghampiri pemilik weton ini tidak semata-mata berasal dari faktor keturunan atau warisan, melainkan juga dari kerja keras, kreativitas, dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Sejak usia dini, mereka sering menunjukkan sikap mandiri, tekun, dan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut membuat anak-anak dengan weton tertentu diyakini memiliki peluang lebih besar untuk membangun kehidupan yang mapan dan sejahtera. Karena itulah, banyak orang mengaitkan weton ini dengan potensi kemakmuran dan keberhasilan di masa mendatang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat 12 weton anak yang disebut memiliki bakat dalam meraih kekayaan serta kemampuan mencari peluang rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Legi Kamis Legi berada di bawah naungan tunggak semi yang membawa kelimpahan rezeki dan keberuntungan bagi orangtuanya.

Anak dengan hari kelahiran ini memiliki sifat bertanggung jawab, murah hati, pandai bergaul, dan selalu bersemangat yang kelak memudahkan mereka meraih kesuksesan.

Mereka dipercaya mampu menjadi orang yang makmur dan berkuasa, serta dianggap sebagai titisan wali di tanah Jawa yang akan mendapatkan keberuntungan berkelanjutan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 dan dinaungi oleh watak lakuning banyu yang berarti anak tersebut membawa ketenangan sejak dilahirkan.

Mereka memiliki karakteristik hati-hati, tegas mengejar tujuan hidup, pandai mengelola finansial, bersemangat tinggi, ceria dalam berbagai situasi, serta cerdas dan mandiri.