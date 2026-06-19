Sule Tak Khawatir Dijauhkan Nathalie Holscher dari Anak Usai Menikah Lagi, Ini Alasannya

JawaPos.com - Komedian Sutisna atau kerap disapa Sule menegaskan bahwa dirinya tidak ada kekhawatiran bakal dijauhkan dari anaknya, Adzam, kendati Nathalie Holscher menikah lagi dengan kekasih barunya.

Ayahanda Rizky Febian tidak ada kekhawatiran sama sekali mengingat hubungan dirinya dengan Nathalie Holscher berlangsung baik. Sule berkomitmen menjaga sekaligus menghargai Nathalie, demikian juga sebaliknya.

Dalam sebuah video diunggah akun Instagram kucingpintarid, Sule mengatakan bahwa berkat kebaikan Nathalie Holscher yang membuat buah hatinya, Adzan, tahu dan mengenal dirinya sebagai ayah kandung.

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"Adzam sudah tahu siapa ayahnya, siapa calon papanya, sudah tahu," kata Sule.

Komedian yang sukses besar lewat Opera Van Java (OVJ) juga mengatakan, Nathalie Holscher mengajarkan nilai positif kepada anaknya. Salah satunya, sang DJ mengajarkan Adzam untuk dekat dengan Sule meski dia juga dekat dengan calon ayah sambungnya.

"Nathalie mengajarkan Adzam tidak serta merta mendekatkan pada pasangan yang sekarang, tapi tidak melupakan ayahnya. Tetap (Adzam dekat sama aku)," papar Sule.

Sejumlah pengguna media sosial memberikan pujian kepada Nathalie Holscher dan Sule yang berhasil menjaga hubungan baik meski sudah berstatus sebagai mantan.

"Keren pokoknya kak Nathalie. Semoga selalu rukun biar pun nanti sudah nikah lagi tapi sama papa Sule selalu akur," komentar salah satu netizen.