8 Kebiasaan Kecil yang Bisa Membantu Mengurangi Sakit Kepala dalam Waktu Singkat, Apa Saja?

JawaPos.com – Sakit kepala menjadi salah satu keluhan yang sering muncul dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari stres, kurang minum, posisi tubuh yang kurang tepat, hingga terlalu lama menatap layar digital.

Rasa nyeri yang muncul bisa mengganggu konsentrasi dan membuat aktivitas menjadi tidak nyaman. Terlebih jika sakit kepala datang setelah bekerja seharian, belajar dalam waktu lama, atau menghadapi banyak tekanan.

Meski begitu, ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman tersebut dalam waktu singkat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu menjaga tubuh tetap rileks.

Dilansir dari ndtv, berikut beberapa cara yang bisa dicoba untuk membantu meredakan sakit kepala dengan cepat.

1. Pastikan tubuh mendapatkan cukup cairan Salah satu penyebab umum munculnya sakit kepala adalah tubuh yang kekurangan cairan.

Ketika mulai merasakan tanda-tanda sakit kepala, cobalah minum segelas air putih. Menjaga asupan cairan sepanjang hari juga penting agar tubuh tidak mudah mengalami dehidrasi.

Membawa botol minum ke mana pun Anda pergi bisa menjadi cara sederhana untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi.

2. Lakukan peregangan pada leher dan bahu Ketegangan pada otot leher dan bahu sering kali berkaitan dengan sakit kepala, terutama setelah duduk terlalu lama.

Melakukan peregangan ringan dapat membantu mengurangi kekakuan otot, memperbaiki posisi tubuh, dan membuat area sekitar kepala terasa lebih rileks.