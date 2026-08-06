8 Kebiasaan Kecil yang Bisa Membantu Mengurangi Sakit Kepala dalam Waktu Singkat, Apa Saja?

ilustrasi orang yang sakit kepala. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sakit kepala menjadi salah satu keluhan yang sering muncul dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari stres, kurang minum, posisi tubuh yang kurang tepat, hingga terlalu lama menatap layar digital.
Rasa nyeri yang muncul bisa mengganggu konsentrasi dan membuat aktivitas menjadi tidak nyaman. Terlebih jika sakit kepala datang setelah bekerja seharian, belajar dalam waktu lama, atau menghadapi banyak tekanan.
Meski begitu, ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman tersebut dalam waktu singkat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu menjaga tubuh tetap rileks.
Dilansir dari ndtv, berikut beberapa cara yang bisa dicoba untuk membantu meredakan sakit kepala dengan cepat.
Salah satu penyebab umum munculnya sakit kepala adalah tubuh yang kekurangan cairan.
Ketika mulai merasakan tanda-tanda sakit kepala, cobalah minum segelas air putih. Menjaga asupan cairan sepanjang hari juga penting agar tubuh tidak mudah mengalami dehidrasi.
Membawa botol minum ke mana pun Anda pergi bisa menjadi cara sederhana untuk memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi.
Ketegangan pada otot leher dan bahu sering kali berkaitan dengan sakit kepala, terutama setelah duduk terlalu lama.
Melakukan peregangan ringan dapat membantu mengurangi kekakuan otot, memperbaiki posisi tubuh, dan membuat area sekitar kepala terasa lebih rileks.
Gerakan sederhana seperti memiringkan kepala perlahan atau meregangkan bahu dapat membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi