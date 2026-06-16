Orang Tua Hebat Tidak Selalu Sempurna, Tetapi Mereka Selalu Menghindari 9 Kesalahan Besar Ini Saat Membesarkan Anak

Ilustrasi orang tua hebat. (Magnific)
JawaPos.Com - Membesarkan anak merupakan salah satu tanggung jawab terbesar dalam kehidupan.
Tidak ada buku panduan yang bisa menjamin seseorang akan menjadi orang tua yang sempurna.
Setiap ayah dan ibu pasti pernah melakukan kesalahan, merasa bingung, atau menghadapi situasi yang tidak mudah.
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Namun, orang tua hebat memiliki satu kesamaan penting. Mereka terus belajar dan berusaha menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak perkembangan emosional maupun mental anak.
Mereka memahami bahwa setiap perkataan, tindakan, dan keputusan yang diambil bisa meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan anak hingga dewasa.
Karena itu, keberhasilan dalam mendidik anak bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi juga tentang kesalahan apa yang berhasil dihindari.
Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan kesalahan besar yang biasanya dihindari oleh orang tua hebat saat membesarkan anak.
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1. Membandingkan Anak dengan Orang Lain
Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah membandingkan anak dengan saudara, teman, atau anak lain yang dianggap lebih berhasil.
Kalimat seperti "coba lihat temanmu" atau "kenapa tidak bisa seperti kakakmu" mungkin terdengar sederhana, tetapi dapat meninggalkan luka yang cukup dalam.
Anak yang terus-menerus dibandingkan sering merasa dirinya tidak cukup baik.
Orang tua hebat memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan, kecepatan belajar, dan karakter yang berbeda.
Mereka lebih memilih membantu anak berkembang sesuai potensinya sendiri daripada memaksanya menjadi seperti orang lain.
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