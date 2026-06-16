Bukan Uang atau Warisan! Inilah 8 Hadiah Terbesar yang Diberikan Orang Tua Terbaik kepada Anak Hingga Dewasa

JawaPos.Com - Kesuksesan seorang anak sering kali dikaitkan dengan besarnya fasilitas, pendidikan mahal, atau harta yang diwariskan oleh orang tua.

Padahal, banyak orang dewasa yang merasa paling bersyukur bukan karena kekayaan yang mereka terima, melainkan karena nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil.

Orang tua terbaik memahami bahwa tugas mereka bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi.

Mereka juga berusaha membentuk karakter, cara berpikir, dan kebiasaan yang akan menjadi bekal anak saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ketika anak tumbuh dewasa, beberapa hadiah tersebut bahkan menjadi jauh lebih berharga dibandingkan uang atau warisan apa pun.

Nilainya tidak berkurang oleh waktu dan terus memberikan manfaat dalam setiap fase kehidupan.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan hadiah terbesar yang biasanya diberikan oleh orang tua terbaik kepada anak-anak mereka.

1. Rasa Percaya Diri yang Sehat

Salah satu hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak adalah rasa percaya diri yang sehat.

Kepercayaan diri bukan berarti merasa paling hebat atau selalu benar, melainkan keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan untuk belajar, berkembang, dan menghadapi tantangan.

Orang tua yang baik tidak hanya memuji hasil yang dicapai anak. Mereka juga menghargai usaha, kerja keras, dan keberanian anak dalam mencoba sesuatu yang baru.

Ketika seorang anak merasa dihargai karena proses yang dijalaninya, ia akan belajar bahwa kegagalan bukan sesuatu yang memalukan.