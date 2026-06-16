Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.26 WIB

Bukan Uang atau Warisan! Inilah 8 Hadiah Terbesar yang Diberikan Orang Tua Terbaik kepada Anak Hingga Dewasa

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific)

JawaPos.Com - Kesuksesan seorang anak sering kali dikaitkan dengan besarnya fasilitas, pendidikan mahal, atau harta yang diwariskan oleh orang tua. 

Padahal, banyak orang dewasa yang merasa paling bersyukur bukan karena kekayaan yang mereka terima, melainkan karena nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil.

Orang tua terbaik memahami bahwa tugas mereka bukan sekadar memenuhi kebutuhan materi. 

Mereka juga berusaha membentuk karakter, cara berpikir, dan kebiasaan yang akan menjadi bekal anak saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Ketika anak tumbuh dewasa, beberapa hadiah tersebut bahkan menjadi jauh lebih berharga dibandingkan uang atau warisan apa pun. 

Nilainya tidak berkurang oleh waktu dan terus memberikan manfaat dalam setiap fase kehidupan.

Dilansir dari Yourtango, inilah delapan hadiah terbesar yang biasanya diberikan oleh orang tua terbaik kepada anak-anak mereka.

1. Rasa Percaya Diri yang Sehat

Salah satu hadiah terbesar yang dapat diberikan orang tua kepada anak adalah rasa percaya diri yang sehat. 

Kepercayaan diri bukan berarti merasa paling hebat atau selalu benar, melainkan keyakinan bahwa diri sendiri memiliki kemampuan untuk belajar, berkembang, dan menghadapi tantangan.

Orang tua yang baik tidak hanya memuji hasil yang dicapai anak. Mereka juga menghargai usaha, kerja keras, dan keberanian anak dalam mencoba sesuatu yang baru. 

Ketika seorang anak merasa dihargai karena proses yang dijalaninya, ia akan belajar bahwa kegagalan bukan sesuatu yang memalukan.

Saat dewasa, kepercayaan diri ini menjadi modal yang sangat berharga. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Kesalahan Parenting yang Secara Psikologi Dihindari Orang Tua Cerdas demi Masa Depan Anak yang Baik - Image
Parenting

9 Kesalahan Parenting yang Secara Psikologi Dihindari Orang Tua Cerdas demi Masa Depan Anak yang Baik

Rabu, 3 Juni 2026 | 00.27 WIB

Psikologi Parenting: 9 Tanda Kamu Dibesarkan Orang Tua yang Tidak Dewasa Secara Emosional - Image
Parenting

Psikologi Parenting: 9 Tanda Kamu Dibesarkan Orang Tua yang Tidak Dewasa Secara Emosional

Selasa, 2 Juni 2026 | 00.18 WIB

Orang Tua yang Mengikuti Tren Parenting ala Selebriti, Biasanya Memiliki 7 Kecemasan Tersembunyi Menurut Psikologi - Image
Parenting

Orang Tua yang Mengikuti Tren Parenting ala Selebriti, Biasanya Memiliki 7 Kecemasan Tersembunyi Menurut Psikologi

Jumat, 29 Mei 2026 | 18.39 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore