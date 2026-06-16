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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.28 WIB

Jika Orang Tuamu Pernah Melakukan 11 Pengorbanan Ini, Kamu Mungkin Lebih Dicintai daripada yang Kamu Sadari

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific)

JawaPos.Com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai memahami bahwa cinta orang tua tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata. 

Sebagian besar justru hadir dalam bentuk pengorbanan yang dilakukan diam-diam setiap hari. Ketika masih kecil, banyak hal terasa biasa karena dilakukan terus-menerus. 

Namun saat dewasa, barulah seseorang menyadari betapa besar usaha yang telah diberikan orang tuanya.

Tidak sedikit orang tua yang rela mengesampingkan kenyamanan, impian pribadi, bahkan kebutuhan mereka sendiri demi memastikan anak-anaknya dapat tumbuh dengan baik. 

Mereka mungkin tidak pernah meminta balasan, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah menceritakan beratnya perjuangan yang mereka jalani.

Karena itu, melihat kembali berbagai pengorbanan yang pernah dilakukan orang tua dapat menjadi cara untuk memahami seberapa besar cinta yang telah diberikan kepada kita. 

Dilansir dari Yourtango, jika orang tuamu pernah melakukan sebelas besar hal berikut, besar kemungkinan kamu dicintai lebih dalam daripada yang selama ini kamu sadari.

1. Mereka Mendahulukan Kebutuhanmu daripada Keinginan Mereka Sendiri

Salah satu bentuk pengorbanan terbesar orang tua adalah kemampuan untuk menempatkan kebutuhan anak di atas kepentingan pribadi.

Banyak orang tua menunda membeli barang yang mereka inginkan, mengurangi pengeluaran untuk diri sendiri, atau menahan berbagai keinginan demi memastikan anak mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. 

Mereka melakukannya tanpa berharap pujian atau penghargaan.

Saat masih kecil, pengorbanan ini mungkin tidak terlihat jelas. Namun ketika seseorang mulai bekerja dan mengelola keuangan sendiri, ia biasanya baru memahami betapa beratnya membuat keputusan seperti itu secara terus-menerus.

2. Mereka Tetap Berusaha Kuat Meski Sedang Lelah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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