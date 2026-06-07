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Minggu, 7 Juni 2026 | 11.43 WIB

12 Pelajaran Hidup Penting yang Kerap Lupa Diajarkan Orang Tua kepada Anak Menurut Psikologi

Pelajaran hidup penting yang kerap lupa diajarkan ayah kepada anak menurut psikologi (Magnific/Jcomp) - Image

Pelajaran hidup penting yang kerap lupa diajarkan ayah kepada anak menurut psikologi (Magnific/Jcomp)

JawaPos.com – Peran ayah dalam membentuk karakter dan kesiapan hidup anak secara psikologi sangat besar dan tidak bisa digantikan oleh sekolah atau internet semata.

Pelajaran hidup yang paling berdampak hampir selalu datang dari rumah, khususnya dari cara seorang ayah menghadapi stres, konflik, dan hubungan dengan orang lain.

Banyak ayah muda yang berusaha keras hadir untuk anaknya, namun tanpa sadar melewatkan pelajaran-pelajaran mendasar yang akan sangat dibutuhkan anak di masa depan.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut 12 pelajaran hidup yang terlalu sering terlupakan oleh para ayah namun sangat penting untuk membentuk anak menjadi orang dewasa yang percaya diri dan berkapasitas.

1. Mengatur emosi adalah kebutuhan, bukan pilihan

Para ahli dari Child Mind Institute menegaskan bahwa regulasi emosi adalah keterampilan yang perlu dilatih berulang kali agar benar-benar dikuasai.

Ketika ayah menekan emosinya atau meledak saat konflik, anak secara tidak sadar menyerap mekanisme koping yang berbahaya untuk dibawa ke kehidupan dewasanya.

2. Kemampuan bercerita adalah keterampilan yang berharga

Menurut pakar Harvard Business, storytelling bukan hanya alat komunikasi interpersonal, tetapi juga kekuatan nyata dalam kepemimpinan dan pengaruh profesional.

Laporan dari Common Sense Media menunjukkan bahwa banyak kesulitan pemahaman membaca anak saat ini berakar dari kurangnya kegiatan membaca dan bercerita di rumah.

Editor: Hanny Suwindari
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