Jika Anak Anda Memiliki Salah Satu dari 7 Tanda Ini, Anak Anda Kemungkinan Sangat Sensitif Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki anak yang sensitif. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap anak memiliki kepribadian yang unik. Ada anak yang mudah bergaul, berani mencoba hal baru, dan tampak santai menghadapi berbagai situasi. Namun, ada juga anak yang terlihat lebih berhati-hati, mudah tersentuh emosinya, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.



Sering kali, anak-anak seperti ini dianggap terlalu pemalu, cengeng, atau bahkan terlalu manja. Padahal, menurut psikologi, sebagian dari mereka mungkin termasuk anak yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi atau Highly Sensitive Child (HSC).



Konsep ini banyak dipopulerkan oleh psikolog Dr. Elaine Aron, yang menjelaskan bahwa sekitar 15–20% anak memiliki sistem saraf yang lebih peka dibandingkan anak lainnya. Sensitivitas bukanlah gangguan maupun kelemahan. Sebaliknya, sifat ini merupakan karakter bawaan yang membuat anak memproses pengalaman, emosi, dan rangsangan lingkungan secara lebih mendalam.



Lalu, bagaimana cara mengenalinya?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh tanda yang sering ditemukan pada anak yang sangat sensitif menurut psikologi.



1. Mudah Merasakan Emosi Orang Lain



Salah satu ciri paling menonjol dari anak yang sangat sensitif adalah kemampuan mereka menangkap perasaan orang di sekitarnya.



Mereka dapat menyadari ketika orang tua sedang sedih, marah, atau kelelahan, bahkan sebelum orang tersebut mengatakannya. Anak seperti ini sering ikut merasa sedih ketika melihat temannya menangis atau merasa bersalah ketika tanpa sengaja menyakiti orang lain.



Kemampuan ini dikenal sebagai empati yang tinggi.



Di satu sisi, empati membuat anak menjadi pribadi yang penyayang dan penuh perhatian. Namun di sisi lain, mereka juga lebih mudah merasa terbebani oleh emosi negatif di sekitarnya.



Karena itu, orang tua sebaiknya menghindari pertengkaran yang keras di depan anak dan membantu mereka memahami bahwa tidak semua emosi orang lain menjadi tanggung jawab mereka.



2. Sangat Peka terhadap Suara, Cahaya, atau Sentuhan



Anak yang sangat sensitif sering kali memiliki respons yang lebih kuat terhadap rangsangan fisik.



Misalnya, mereka merasa terganggu oleh suara televisi yang terlalu keras, lampu yang terlalu terang, pakaian yang terasa gatal, atau keramaian yang membuat mereka cepat lelah.



Orang lain mungkin menganggap mereka berlebihan, padahal sistem saraf mereka memang memproses rangsangan tersebut secara lebih intens.



Jika anak sering menutup telinga ketika berada di tempat ramai atau mengeluh karena label pakaian terasa mengganggu, bisa jadi itu merupakan salah satu bentuk sensitivitas sensorik.



Menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dapat membantu mereka merasa lebih tenang dan aman.



3. Membutuhkan Waktu Lebih Lama untuk Beradaptasi



Ketika memasuki sekolah baru, bertemu orang baru, atau mencoba aktivitas baru, anak yang sangat sensitif biasanya tidak langsung merasa nyaman.



Mereka cenderung mengamati situasi terlebih dahulu sebelum akhirnya ikut berpartisipasi.



Perilaku ini sering disalahartikan sebagai pemalu atau kurang percaya diri.



Padahal, menurut psikologi, mereka hanya membutuhkan waktu lebih banyak untuk memproses informasi sebelum mengambil tindakan.



Setelah merasa aman, anak-anak ini justru dapat menunjukkan kemampuan yang luar biasa.



Memberikan kesempatan kepada mereka untuk beradaptasi tanpa tekanan adalah salah satu cara terbaik untuk mendukung perkembangan mereka.



4. Sangat Mudah Tersentuh oleh Kritik



Semua anak bisa merasa sedih ketika dimarahi. Namun, anak yang sangat sensitif biasanya merasakan dampaknya lebih dalam.



Ucapan sederhana seperti "Kamu ceroboh" dapat terus mereka ingat selama berhari-hari.



Mereka cenderung memikirkan kembali kesalahan yang telah dilakukan dan berusaha keras agar tidak mengulanginya.



Karena itu, pendekatan yang penuh penghargaan lebih efektif dibandingkan kritik yang keras.



Daripada mengatakan, "Kamu selalu salah," orang tua dapat menggantinya dengan kalimat seperti, "Lain kali kita coba lebih hati-hati, ya."



Cara berbicara yang lebih lembut tetap mampu mengajarkan tanggung jawab tanpa melukai harga diri anak.



5. Memiliki Imajinasi yang Sangat Kaya



Anak yang sangat sensitif sering kali memiliki dunia imajinasi yang luas.



Mereka senang menggambar, membuat cerita, bermain peran, atau menciptakan berbagai skenario di dalam pikirannya.



Mereka juga lebih mudah terharu ketika membaca buku atau menonton film.



Bahkan, karakter dalam cerita dapat membekas cukup lama di benak mereka.



Kreativitas seperti ini merupakan salah satu kelebihan yang sering dimiliki anak sensitif.



Dengan dukungan yang tepat, mereka berpotensi berkembang menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan berpikir mendalam.



6. Cepat Merasa Lelah Setelah Berada di Keramaian



Setelah menghadiri pesta ulang tahun, acara keluarga, atau kegiatan sekolah yang ramai, anak sensitif sering tampak lebih cepat kelelahan dibandingkan teman-temannya.



Mereka membutuhkan waktu menyendiri untuk mengembalikan energi.



Hal ini bukan berarti mereka antisosial.



Sebaliknya, otak mereka bekerja lebih keras dalam memproses suara, percakapan, ekspresi wajah, dan berbagai rangsangan lainnya.



Memberikan waktu istirahat setelah aktivitas yang padat dapat membantu mereka kembali merasa nyaman.



7. Memikirkan Segala Sesuatu Secara Mendalam



Anak yang sangat sensitif sering mengajukan pertanyaan yang tidak biasa.



Mereka mungkin bertanya tentang kehidupan, keadilan, perasaan orang lain, bahkan hal-hal yang tampak rumit untuk usianya.



Mereka juga cenderung memikirkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan.



Kemampuan berpikir mendalam ini membuat mereka tampak lebih dewasa dalam beberapa situasi.



Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, mereka juga bisa menjadi mudah cemas karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi.



Orang tua dapat membantu dengan memberikan penjelasan yang menenangkan dan mengajarkan cara mengelola kekhawatiran secara sehat.



Bagaimana Orang Tua Sebaiknya Menyikapi Anak yang Sangat Sensitif?



Jika Anda mengenali beberapa tanda di atas pada anak Anda, tidak perlu langsung khawatir. Sensitivitas bukanlah masalah yang harus dihilangkan.



Sebaliknya, anak yang sangat sensitif sering memiliki banyak kelebihan, seperti empati tinggi, kreativitas, kemampuan mendengarkan yang baik, serta kecenderungan berpikir matang sebelum bertindak.



Yang mereka butuhkan adalah lingkungan yang memahami karakter mereka.



Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua antara lain:



Dengarkan perasaan anak tanpa langsung menghakimi.

Hindari membandingkan mereka dengan saudara atau teman sebaya.

Gunakan komunikasi yang lembut namun tetap tegas.

Berikan waktu bagi anak untuk beradaptasi dengan perubahan.

Ajarkan cara mengenali dan mengelola emosi sejak dini.

Berikan pujian atas usaha, bukan hanya hasil.

Jadilah tempat yang aman bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya.



Dengan dukungan seperti ini, anak akan belajar bahwa sensitivitas adalah kekuatan yang dapat membantu mereka memahami dunia dengan lebih baik.



Kesimpulan



Anak yang sangat sensitif bukan berarti lemah, manja, atau tidak mandiri. Mereka hanya memproses pengalaman hidup dengan cara yang lebih mendalam dibandingkan kebanyakan anak.



Jika anak Anda menunjukkan satu atau beberapa tanda di atas, cobalah melihatnya sebagai bagian dari keunikan kepribadiannya, bukan sebagai kekurangan yang harus diubah.



Dengan kasih sayang, kesabaran, dan pola asuh yang tepat, anak yang sangat sensitif dapat tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, kreatif, bijaksana, dan mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya.