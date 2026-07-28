Jika Anak Anda Menutup Diri dan Tidak Ingin Pergi Sekolah, Coba Gunakan 7 Kata Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menangani anak yang tidak ingin pergi sekolah. (Magnific)

JawaPos.com - Melihat anak tiba-tiba menolak berangkat ke sekolah adalah pengalaman yang membuat banyak orang tua merasa bingung. Apalagi jika sebelumnya anak terlihat ceria, lalu mendadak menjadi pendiam, mudah marah, sering menangis, atau bahkan mengurung diri di kamar.



Reaksi pertama yang sering muncul adalah memaksa, menasihati panjang lebar, atau menganggap anak hanya sedang malas. Padahal, menurut psikologi perkembangan, perilaku tersebut sering kali merupakan sinyal bahwa anak sedang menghadapi tekanan emosional yang belum mampu ia ungkapkan.



Anak tidak selalu memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Mereka mungkin mengalami kecemasan, takut diejek teman, kesulitan belajar, merasa tidak diterima di lingkungan sekolah, atau bahkan mengalami perundungan. Karena itulah, pilihan kata dari orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar.



Psikologi menyebut bahwa komunikasi yang penuh empati dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan rasa aman, serta membuat anak lebih terbuka menceritakan masalahnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat tujuh kata atau kalimat sederhana yang bisa menjadi pintu pembuka komunikasi dengan anak.



1. "Aku Mendengarkan."



Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar.



Ketika anak merasa didengarkan tanpa dipotong atau dihakimi, otaknya mulai merasa aman. Rasa aman inilah yang membuat mereka lebih berani mengungkapkan isi hati.



Saat anak mulai bercerita, tahan keinginan untuk langsung memberi solusi. Dengarkan hingga selesai. Kadang-kadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang benar-benar hadir untuk mendengarkan.



2. "Tidak Apa-Apa."



Banyak anak merasa bersalah karena takut mengecewakan orang tuanya.



Mengatakan, "Tidak apa-apa kalau kamu sedang merasa sedih," membantu anak memahami bahwa semua emosi adalah hal yang normal.



Kalimat ini bukan berarti membenarkan semua perilaku anak, melainkan memberi izin bagi mereka untuk merasakan emosinya tanpa rasa takut.



3. "Aku Mengerti."



Tentu kita mungkin tidak benar-benar memahami seluruh pengalaman anak. Namun, menunjukkan usaha untuk memahami jauh lebih penting daripada langsung menghakimi.



Misalnya:



"Aku mengerti ini pasti terasa berat buat kamu."



Kalimat seperti ini membuat anak merasa tidak sendirian menghadapi masalahnya.



4. "Kita Cari Solusi Bersama."



Anak sering merasa semua masalah harus ditanggung sendiri.



Dengan mengatakan, "Kita cari jalan keluarnya bersama," orang tua mengirimkan pesan bahwa mereka adalah tim, bukan lawan.



Pendekatan kolaboratif seperti ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi kesulitan.



5. "Kamu Aman."



Menurut psikologi, rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap anak.



Saat anak sedang cemas terhadap sekolah, yakinkan bahwa rumah adalah tempat yang aman dan orang tua akan selalu berada di sisinya.



Contohnya:



"Apa pun yang terjadi di sekolah, kamu tidak sendirian. Ayah dan Ibu akan membantu."



Kalimat sederhana ini mampu mengurangi kecemasan yang dirasakan anak.



6. "Terima Kasih Sudah Bercerita."



Tidak semua anak mudah membuka diri.



Ketika mereka akhirnya mau berbicara, jangan langsung menginterogasi dengan banyak pertanyaan.



Sebaliknya, berikan apresiasi.



"Terima kasih ya sudah mau cerita. Ayah dan Ibu senang kamu percaya."



Apresiasi ini memperkuat kebiasaan anak untuk terus terbuka di kemudian hari.



7. "Aku Sayang Kamu."



Dalam kondisi emosional yang sulit, anak sering kali mempertanyakan apakah dirinya masih dicintai ketika melakukan kesalahan atau tidak mampu memenuhi harapan orang tua.



Karena itu, jangan ragu mengucapkan kalimat sederhana ini.



"Apa pun yang terjadi, Ayah dan Ibu tetap sayang sama kamu."



Kasih sayang yang dinyatakan secara langsung terbukti membantu membangun rasa aman emosional dan memperkuat ikatan antara anak dan orang tua.



Kata-Kata yang Sebaiknya Dihindari



Selain memilih kalimat yang tepat, orang tua juga perlu menghindari ucapan yang justru memperburuk keadaan, seperti:



"Kamu cuma malas."

"Temanmu saja bisa."

"Jangan lebay."

"Kalau tidak sekolah nanti menyesal."

"Masa begitu saja nangis?"



Kalimat-kalimat tersebut dapat membuat anak merasa tidak dipahami dan akhirnya semakin memilih diam.



Mengapa Anak Bisa Menolak Sekolah?



Penolakan terhadap sekolah bukan selalu karena malas belajar. Beberapa penyebab yang sering ditemukan antara lain:



Mengalami perundungan (bullying).

Merasa kesulitan mengikuti pelajaran.

Gangguan kecemasan atau stres.

Takut pada guru atau teman tertentu.

Perubahan lingkungan sekolah.

Masalah pertemanan.

Kelelahan fisik maupun mental.



Karena itu, penting bagi orang tua untuk mencari penyebabnya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan.



Kapan Perlu Mencari Bantuan Profesional?



Apabila anak terus menolak sekolah selama beberapa minggu, mengalami perubahan perilaku yang drastis, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, sering menangis, atau menunjukkan tanda-tanda depresi maupun kecemasan yang berat, sebaiknya segera berkonsultasi dengan psikolog anak atau tenaga kesehatan mental.



Semakin cepat masalah dikenali, semakin besar peluang anak mendapatkan bantuan yang sesuai.



Penutup



Anak yang menutup diri sebenarnya tidak selalu sedang membangkang. Sering kali mereka hanya belum menemukan kata-kata untuk menjelaskan apa yang dirasakan. Di saat seperti itulah, peran orang tua menjadi sangat penting.



Terkadang, bukan nasihat panjang yang dibutuhkan anak, melainkan kehadiran yang penuh empati dan beberapa kalimat sederhana yang membuat mereka merasa aman.



