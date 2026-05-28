5 Cara Seru Isi Liburan Anak Bebas Gadget ala Era 90-an Menurut Psikologi

JawaPos.com – Liburan anak yang bebas gadget dan penuh aktivitas seru terbukti secara psikologi memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding bermain layar sepanjang hari.

Nostalgia era 90-an kini mendorong banyak orang tua untuk menciptakan kembali pengalaman liburan yang autentik dan bermakna bagi anak-anak mereka.

Kabar baiknya, menciptakan liburan anak yang seru dan bebas gadget tidak memerlukan biaya besar maupun kreativitas yang terlalu rumit.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut lima cara yang bisa langsung kamu terapkan untuk menghadirkan liburan anak yang menyenangkan, aktif, dan jauh dari layar digital.

1. Menciptakan kembali aktivitas seru dari masa kecil

Aktivitas sederhana seperti bermain di pantai, menjelajahi kota dengan transportasi umum, atau mengunjungi taman bisa menjadi kenangan indah yang tak terlupakan.

Anak-anak tidak membutuhkan wahana mewah untuk merasakan kegembiraan sejati yang sesungguhnya lahir dari eksplorasi dan petualangan nyata.

Mengangkat kembali aktivitas masa kecil yang penuh kepolosan adalah cara terbaik menciptakan kenangan berharga tanpa anggaran yang besar.

2. Mengubah aktivitas harian menjadi petualangan ala jadul