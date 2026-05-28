Liburan ke Surabaya Makin Seru! Ini 20 Rekomendasi Taman Kota dengan Spot Foto Paling Sejuk dan Syahdu

JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal bukan hanya sebagai pusat bisnis, tetapi juga memiliki deretan taman kota yang asri dan nyaman dikunjungi.

Berbagai fasilitas tersedia di tiap taman, menjadikannya pilihan liburan yang menyenangkan tanpa harus keluar kota.

Dari taman bersejarah hingga taman bekas tempat pembuangan sampah yang kini disulap menjadi ruang hijau seru, semuanya layak masuk daftar kunjunganmu.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Kamis (28/5), berikut 20 rekomendasi spot taman kota paling seru buat liburan di Surabaya.

1. Taman Cahaya

Taman ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektare di Jalan Raya Pakal, Kecamatan Pakal. Berbagai fasilitas tersedia di sini, mulai dari lapangan basket, lapangan futsal, jogging track, taman bermain anak, hingga mushola.

2. Taman Surya

Taman ini terletak di Jalan Taman Surya, Ketabang, Kecamatan Genteng, tepat di depan Balai Kota.

Di bagian tengahnya terdapat air mancur menari yang menjadi daya tarik utama, dilengkapi juga dengan pojok air mancur kembar dan area sepatu roda berkeramik khusus untuk anak-anak.