Orang yang Tumbuh Besar dengan Banyak Membaca, Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era ketika perhatian manusia semakin mudah terpecah oleh notifikasi dan video berdurasi pendek, kebiasaan membaca menjadi sesuatu yang semakin langka.

Padahal, orang yang tumbuh besar dengan banyak membaca sering kali berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dibandingkan mereka yang jarang berinteraksi dengan buku.

Membaca bukan sekadar aktivitas menerima informasi. Saat seseorang membaca, otaknya sedang membangun imajinasi, melatih empati, memperluas perspektif, hingga memperkuat kemampuan berpikir kritis.

Karena itu, tidak mengherankan jika psikologi modern menemukan bahwa kebiasaan membaca sejak kecil dapat membentuk pola kepribadian tertentu yang cukup khas.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat sembilan ciri kepribadian unik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tumbuh besar dengan banyak membaca.

1. Mereka Memiliki Empati yang Lebih Tinggi

Salah satu dampak paling kuat dari membaca—terutama novel dan cerita fiksi—adalah kemampuan memahami sudut pandang orang lain.

Ketika membaca, seseorang “dipaksa” masuk ke dalam pikiran tokoh yang berbeda-beda: memahami rasa takutnya, harapannya, traumanya, hingga alasan di balik tindakannya. Proses ini melatih otak untuk melihat dunia dari perspektif selain dirinya sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan ini disebut perspective taking, bagian penting dari empati emosional.