8 Hal yang Mungkin Diingat Anak-Anak dari Ibu yang Baik tentang Masa Kecil Mereka Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang selalu hadir untuk anaknya (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Masa kecil tidak selalu dikenang melalui hadiah mahal atau momen-momen besar yang spektakuler. Dalam banyak penelitian psikologi perkembangan, kenangan yang paling membekas justru berasal dari pengalaman sehari-hari yang membuat seorang anak merasa aman, dicintai, dan dihargai.
Ketika seorang ibu mampu menghadirkan rasa nyaman dan dukungan yang konsisten, hal itu akan menjadi fondasi yang memengaruhi kesehatan emosional anak hingga dewasa.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat delapan hal yang kemungkinan besar akan tetap diingat oleh anak-anak dari seorang ibu yang baik menurut sudut pandang psikologi.
1. Mereka Selalu Merasa Didengar
Salah satu kebutuhan emosional terbesar anak adalah merasa bahwa perasaannya penting. Ibu yang baik tidak selalu memiliki jawaban untuk semua masalah, tetapi ia memberikan perhatian penuh ketika anak berbicara.
Menurut teori keterikatan (attachment theory), anak yang tumbuh dengan orang tua yang responsif akan memiliki rasa aman yang lebih tinggi. Mereka belajar bahwa perasaan mereka valid dan layak diperhatikan.
Bertahun-tahun kemudian, anak mungkin tidak mengingat setiap percakapan secara detail. Namun mereka akan mengingat bagaimana ibunya berhenti sejenak untuk mendengarkan cerita mereka sepulang sekolah, menanyakan kabar mereka, atau memberikan pelukan ketika mereka sedih.
Perasaan "aku didengarkan" menjadi kenangan yang sangat kuat dan membentuk kepercayaan diri di masa depan.
2. Kehadiran Ibu saat Mereka Membutuhkan
Dalam psikologi, kehadiran emosional lebih penting daripada kehadiran fisik semata. Anak-anak mengingat siapa yang menemani mereka ketika mereka takut, sakit, kecewa, atau menghadapi masalah.
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