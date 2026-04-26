Orang Tua yang Tetap Dekat dengan Anak-Anak Dewasa Mereka hingga Akhir Hayat Selalu Mengikuti 8 Aturan Tak Tertulis Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tetap dekat dengan anak-anak yang telah dewasa (Freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak tidak berhenti ketika anak beranjak dewasa. Justru, fase ini sering menjadi ujian sebenarnya: ketika anak sudah mandiri, memiliki kehidupan sendiri, bahkan keluarga sendiri.
Tidak semua hubungan mampu bertahan hangat dan dekat di tahap ini. Namun, ada orang tua yang tetap memiliki ikatan kuat dengan anak-anak mereka hingga akhir hayat.
Dilansir dari Expert Editor, psikologi menunjukkan bahwa kedekatan ini bukan kebetulan. Ada pola perilaku tertentu—semacam “aturan tak tertulis”—yang mereka jalani secara konsisten. Berikut delapan di antaranya.
1. Mereka Menghormati Kemandirian Anak
Orang tua yang tetap dekat dengan anak dewasa memahami satu hal penting: anak bukan lagi “milik” mereka.
Mereka tidak memaksakan kehendak, tidak mengontrol keputusan, dan tidak mencampuri kehidupan pribadi secara berlebihan. Sebaliknya, mereka memberi ruang bagi anak untuk membuat pilihan sendiri—termasuk pilihan yang mungkin tidak selalu mereka setujui.
Sikap ini menciptakan rasa hormat dua arah. Anak merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar “anak kecil” yang harus selalu diarahkan.
2. Mereka Beralih dari Mengatur ke Mendukung
Saat anak masih kecil, peran orang tua adalah membimbing dan mengarahkan. Namun ketika anak dewasa, peran itu berubah menjadi pendukung.
Orang tua yang bijak tidak lagi berkata:
“Kamu harus begini.”
Melainkan:
“Kalau kamu butuh, aku ada.”
Perubahan ini sangat krusial. Anak dewasa cenderung menjauh jika merasa terus diatur, tetapi akan semakin dekat jika merasa didukung tanpa tekanan.
3. Mereka Tidak Menggunakan Rasa Bersalah sebagai Alat
Salah satu penyebab hubungan renggang adalah manipulasi emosional, seperti membuat anak merasa bersalah:
“Ibu sudah berkorban banyak untuk kamu…”
“Kamu sekarang lupa sama orang tua…”
Orang tua yang memiliki hubungan sehat tidak menggunakan rasa bersalah untuk mendapatkan perhatian atau kedekatan. Mereka memahami bahwa cinta yang tulus tidak perlu dipaksakan.
Sebaliknya, mereka membangun hubungan yang didasarkan pada keinginan, bukan kewajiban.
4. Mereka Tetap Menjadi Pendengar yang Baik
Meski anak sudah dewasa, kebutuhan untuk didengarkan tidak pernah hilang.
Orang tua yang dekat dengan anaknya:
Tidak langsung menghakimi
Tidak buru-buru memberi nasihat
Mau mendengar sampai selesai
Kadang, anak tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh tempat aman untuk bercerita. Dan orang tua yang mampu menjadi “ruang aman” ini akan selalu punya tempat istimewa di hati anak.
5. Mereka Menerima Perubahan Kepribadian Anak
Seiring waktu, anak akan berubah:
Cara berpikirnya
Nilai hidupnya
Gaya hidupnya
Orang tua yang mempertahankan kedekatan tidak memaksakan anak untuk tetap seperti dulu. Mereka menerima bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan.
Alih-alih berkata, “Kamu kok sekarang beda ya,” mereka lebih memilih memahami: “Kamu berkembang, dan itu wajar.”
6. Mereka Menjaga Batasan yang Sehat
Kedekatan bukan berarti tanpa batas.
Orang tua yang bijak tahu kapan harus:
Memberi ruang
Tidak ikut campur
Menghormati privasi
Mereka tidak menuntut untuk selalu dilibatkan dalam semua aspek kehidupan anak. Justru dengan menjaga batasan yang sehat, hubungan menjadi lebih nyaman dan tidak terasa menekan.
7. Mereka Menunjukkan Kasih Sayang dengan Cara yang Relevan
Cara menunjukkan kasih sayang kepada anak dewasa berbeda dengan saat mereka masih kecil.
Bukan lagi sekadar memberi atau melindungi, tetapi:
Menghargai pilihan hidup anak
Memberi dukungan emosional
Menghormati pasangan dan keluarga anak
Orang tua yang mampu menyesuaikan cara mencintai akan lebih mudah tetap dekat, karena mereka tidak “terjebak di masa lalu”.
8. Mereka Tidak Berhenti Bertumbuh Secara Emosional
Ini mungkin yang paling penting.
Orang tua yang tetap dekat dengan anak dewasa adalah mereka yang juga terus belajar:
Mengelola emosi
Memahami perspektif baru
Mengakui kesalahan jika perlu
Mereka tidak merasa “selalu benar” hanya karena lebih tua. Mereka terbuka untuk berubah.
Sikap ini membuat hubungan terasa lebih setara—bukan hierarki kaku, tetapi hubungan manusia yang saling menghargai.
Kedekatan antara orang tua dan anak dewasa bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari pilihan sikap, komunikasi yang sehat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.
Delapan aturan tak tertulis ini menunjukkan satu hal: hubungan yang langgeng tidak dibangun dengan kontrol, tetapi dengan rasa hormat, empati, dan kehadiran yang tulus.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!