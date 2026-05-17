7 Ciri Langka yang Menunjukkan Anak-anak Akan Tumbuh Menjadi Orang Sukses dan Memiliki Kepribadian Baik di Masa Depan

JawaPos.Com - Masa kecil sering menjadi fondasi penting yang membentuk cara seseorang berpikir, bersikap, dan menjalani kehidupan ketika dewasa.

Banyak orang tua terlalu fokus pada prestasi akademis, padahal keberhasilan seseorang di masa depan juga sangat dipengaruhi oleh karakter dan kebiasaan kecil yang mulai terlihat sejak usia dini.

Menariknya, beberapa anak memiliki sifat tertentu yang sering dianggap biasa, tetapi menurut psikologi justru menunjukkan potensi besar untuk tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan memiliki kepribadian baik.

Kesuksesan tidak selalu tentang menjadi paling pintar atau paling unggul di sekolah.

Kemampuan mengelola emosi, memperlakukan orang lain dengan baik, serta memiliki mental yang kuat justru sering menjadi penentu utama dalam kehidupan jangka panjang.

Dilansir dari Yourtango, inilah tujuh ciri langka yangmenunjukkan anak-anak akan tumbuh menjadi orang sukses dan memiliki karakter yang positif di masa depan.

1. Mau Bertanggung Jawab Meski Masih Kecil

Sebagian anak terbiasa menghindari kesalahan dan cepat menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah.

Namun, anak yang memiliki potensi menjadi pribadi dewasa yang baik biasanya berani mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

Mereka mungkin masih kecil, tetapi sudah mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Menurut psikologi, rasa tanggung jawab yang dibangun sejak dini membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih disiplin, jujur, dan dapat dipercaya ketika dewasa.

Anak seperti ini juga cenderung lebih mudah berkembang dalam lingkungan kerja maupun hubungan sosial karena orang lain merasa nyaman mempercayai mereka.

2. Memiliki Rasa Empati terhadap Orang Lain

Ciri penting lain yang sering dimiliki anak dengan masa depan baik adalah kemampuan memahami perasaan orang lain.