Bikin Melongo! Keluarga dengan 13 Anak Ini Segera Sambut Anak ke-14, Biaya Belanja Mingguan Mereka Justru Lebih Hemat dari Keluarga Kecil

JawaPos.com - Memiliki satu atau dua anak saja sering kali sudah membuat banyak orang memikirkan matang-matang soal biaya hidup. Namun di belahan dunia lain, ada sebuah keluarga yang justru menjalani kehidupan dengan jumlah anggota yang jauh di luar kebiasaan—dan tetap mampu mengelola semuanya dengan cara yang mengejutkan.

Dilansir dari YourTango, kisah ini datang dari keluarga Jackson di Inggris, yang kini tengah menantikan kelahiran anak ke-14 mereka. Angka yang bagi sebagian besar orang terasa sulit dibayangkan, terutama ketika menyangkut kebutuhan sehari-hari.

Berikut gambaran kehidupan dan fakta menarik dari keluarga besar ini:

1. Keluarga super besar dengan 15 anggota, segera jadi 16

Pasangan Natalie Jackson dan Oliver Jackson saat ini telah memiliki 13 anak dan sedang menantikan kelahiran anak ke-14. Artinya, mereka mengelola rumah tangga dengan total 15 orang yang dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 16 orang—jumlah yang jauh di atas rata-rata keluarga pada umumnya.

2. Pengeluaran belanja mingguan yang mengejutkan

Dalam wawancara di acara This Morning, terungkap bahwa mereka menghabiskan sekitar £250 per minggu untuk kebutuhan bahan makanan. Jika dikonversi, jumlah tersebut sekitar $339 atau kurang lebih $1.360 per bulan—angka yang justru lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran keluarga kecil di beberapa negara.

3. Kebutuhan makanan dalam jumlah besar setiap minggu

Dengan banyaknya anggota keluarga, konsumsi bahan makanan tentu tidak sedikit. Dalam seminggu, mereka bisa menghabiskan 12 roti, 56 liter susu, delapan kotak sereal, serta lima lusin telur. Jumlah ini mencerminkan skala kebutuhan yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga biasa.

4. Rutinitas rumah tangga yang tidak ringan

Mengurus keluarga besar bukan hanya soal makanan. Natalie mengaku harus mencuci pakaian hingga tiga kali sehari, belum termasuk seprai dan handuk. Semua aktivitas ini dilakukan di rumah mereka yang memiliki lima kamar tidur, menunjukkan betapa padatnya rutinitas harian yang harus dijalani.

5. Perjalanan memiliki anak yang penuh kejutan

Awalnya, pasangan ini tidak pernah membayangkan akan memiliki keluarga sebesar ini. Pada tahun 2004, Oliver didiagnosis kanker testis stadium 3 dan bahkan dinyatakan tidak subur setelah pengobatan. Namun secara tak terduga, mereka dikaruniai anak pertama yang disebut sebagai “bayi ajaib”, yang kemudian diikuti oleh kelahiran anak-anak berikutnya.

6. Vasektomi yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana

Setelah memiliki 10 anak, Oliver sempat menjalani vasektomi karena merasa jumlah tersebut sudah cukup. Namun kenyataannya, prosedur tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka masih dikaruniai beberapa anak lagi hingga kini menantikan anak ke-14.