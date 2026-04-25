Bikin Melongo! Keluarga dengan 13 Anak Ini Segera Sambut Anak ke-14—Biaya Belanja Mingguan Mereka Justru Lebih Hemat dari Keluarga Kecil (SHUTTERSTOCK)
JawaPos.com - Memiliki satu atau dua anak saja sering kali sudah membuat banyak orang memikirkan matang-matang soal biaya hidup. Namun di belahan dunia lain, ada sebuah keluarga yang justru menjalani kehidupan dengan jumlah anggota yang jauh di luar kebiasaan—dan tetap mampu mengelola semuanya dengan cara yang mengejutkan.
Dilansir dari YourTango, kisah ini datang dari keluarga Jackson di Inggris, yang kini tengah menantikan kelahiran anak ke-14 mereka. Angka yang bagi sebagian besar orang terasa sulit dibayangkan, terutama ketika menyangkut kebutuhan sehari-hari.
Berikut gambaran kehidupan dan fakta menarik dari keluarga besar ini:
1. Keluarga super besar dengan 15 anggota, segera jadi 16
Pasangan Natalie Jackson dan Oliver Jackson saat ini telah memiliki 13 anak dan sedang menantikan kelahiran anak ke-14. Artinya, mereka mengelola rumah tangga dengan total 15 orang yang dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 16 orang—jumlah yang jauh di atas rata-rata keluarga pada umumnya.
2. Pengeluaran belanja mingguan yang mengejutkan
Dalam wawancara di acara This Morning, terungkap bahwa mereka menghabiskan sekitar £250 per minggu untuk kebutuhan bahan makanan. Jika dikonversi, jumlah tersebut sekitar $339 atau kurang lebih $1.360 per bulan—angka yang justru lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran keluarga kecil di beberapa negara.
3. Kebutuhan makanan dalam jumlah besar setiap minggu
Dengan banyaknya anggota keluarga, konsumsi bahan makanan tentu tidak sedikit. Dalam seminggu, mereka bisa menghabiskan 12 roti, 56 liter susu, delapan kotak sereal, serta lima lusin telur. Jumlah ini mencerminkan skala kebutuhan yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga biasa.
4. Rutinitas rumah tangga yang tidak ringan
Mengurus keluarga besar bukan hanya soal makanan. Natalie mengaku harus mencuci pakaian hingga tiga kali sehari, belum termasuk seprai dan handuk. Semua aktivitas ini dilakukan di rumah mereka yang memiliki lima kamar tidur, menunjukkan betapa padatnya rutinitas harian yang harus dijalani.
5. Perjalanan memiliki anak yang penuh kejutan
Awalnya, pasangan ini tidak pernah membayangkan akan memiliki keluarga sebesar ini. Pada tahun 2004, Oliver didiagnosis kanker testis stadium 3 dan bahkan dinyatakan tidak subur setelah pengobatan. Namun secara tak terduga, mereka dikaruniai anak pertama yang disebut sebagai “bayi ajaib”, yang kemudian diikuti oleh kelahiran anak-anak berikutnya.
6. Vasektomi yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana
Setelah memiliki 10 anak, Oliver sempat menjalani vasektomi karena merasa jumlah tersebut sudah cukup. Namun kenyataannya, prosedur tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka masih dikaruniai beberapa anak lagi hingga kini menantikan anak ke-14.
7. Prinsip hidup: keluarga adalah pilihan, bukan beban
Meski sering mendapat berbagai komentar dari orang lain, pasangan ini menegaskan bahwa memiliki banyak anak adalah pilihan hidup yang mereka ambil dengan penuh kesadaran. Mereka merasa diberkati, bukan terbebani, dan berusaha memberikan kehidupan terbaik bagi setiap anak mereka.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!